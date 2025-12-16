Anche oggi è possibile leggere gratuitamente questo splendido racconto, ma non perdete l’opportunità di preordinare il libro illustrato che sarà dato alle stampe in primavera.

Oggi, martedì 16 dicembre 2025 dietro la sedicesima casellina del calendario digitale Le Stelle sul Soffitto, troviamo una storia speciale: un racconto che ci parla della capacità di trasformare le esperienze della vita in qualcosa di bello e significativo. Ci ricorda il ruolo unico di ciascuno di noi nel mondo e il potere dell’arte e della creatività di portare luce e senso anche nei momenti più difficili.

Leggere questa storia significa concedersi un’occasione per guardare le cose da una prospettiva diversa, con speranza. E proprio questo è l’obiettivo del progetto, nato per sostenere “Gaza Chiama, Lecco Risponde”.

L’iniziativa mira a garantire istruzione e dignità ai bambini e alle bambine della Striscia di Gaza, in particolare alla tenda scuola di Nuseirat, creata dall’ingegnere Mohammed Nassar. Con risorse limitate e grande determinazione, Nassar accoglie circa 200 piccoli studenti nel cuore della Striscia, offrendo loro un luogo sicuro e istruzione di qualità.

Anche oggi è possibile leggere gratuitamente questo splendido racconto, ma non perdete l’opportunità di preordinare il libro illustrato che sarà dato alle stampe in primavera. Un gesto semplice che contribuirà a dare voce, educazione e speranza ai bambini di Gaza. Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le Stelle sul Soffitto: trasformare le difficoltà in luce

Il Piccolo Granello e la Vecchia Vetraia

di Fiordaliso Fumagalli