Il calendario digitale, giorno dopo giorno, sta esaurendo le sue caselline, ma non si esaurisce certo il progetto che ne è all’origine.

Ci avviciniamo alla conclusione del calendario digitale Le Stelle sul Soffitto e oggi, 20 dicembre 2025, ci avventuriamo in un percorso di risveglio interiore e spirituale.

Il racconto di oggi intreccia memoria infantile, visioni, simbolismo sciamanico e una profonda relazione con la morte. Il ventesimo racconto non va letto in senso realistico, ma simbolico e iniziatico.

E se il calendario digitale, giorno dopo giorno, sta esaurendo le sue caselline, non si esaurisce certo il progetto che ne è all’origine.

A partire dalla primavera 2026, le storie prenderanno nuova forma in una versione cartacea illustrata.

Le risorse raccolte sosterranno Gaza Chiama, Lecco Risponde, un progetto che offre istruzione e dignità ai bambini e alle bambine della Striscia di Gaza. In particolare, i fondi saranno destinati alla tenda-scuola di Nuseirat: un luogo che, grazie all’ingegnere Mohammed Nassar, con coraggio e risorse minime, ha trasformato un angolo del cuore della Striscia in una casa di apprendimento per circa 200 bambini

Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le Stelle Sul Soffitto, simboli e risvegli

Magali

di Ancilla Oggioni