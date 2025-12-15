La solitudine, l’insicurezza e il senso di smarrimento si trasformano in crescita personale, resilienza e speranza, mostrando che con coraggio, amicizia e impegno è possibile superare le difficoltà, sentirsi parte di qualcosa e trovare la propria “luce” anche nei momenti più bui. Questo messaggio emerge nel racconto di Sara Rattaro, disponibile aprendo la quindicesima casellina del calendario digitale Le Stelle Sul Soffitto.

Sara Rattaro, nata a Genova nel 1975, è una scrittrice italiana contemporanea. Dopo gli studi in Biologia e Comunicazione, ha lavorato come informatrice farmaceutica prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Nei suoi romanzi affronta temi come la vita delle donne, le relazioni familiari e la maternità. Autrice di bestseller tradotti in diverse lingue, ha ricevuto premi come il Premio Città di Rieti e il Premio Rapallo Carige.

Anche lei ha prestato la sua penna al progetto, oggi disponibile online, che in primavera diventerà un meraviglioso libro illustrato. Le donazioni sosterranno il progetto “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, offrendo aiuto e nuove opportunità a chi ne ha più bisogno: nella tenda-scuola di Nuseirat, l’ingegnere Mohammed Nassar accoglie e istruisce circa 200 bambini, seminando piccoli germogli di un futuro possibile. Per scoprire di più e contribuire al progetto clicca qui.

Le Stelle Sul Soffitto: Sara Rattaro illumina la quindicesima casellina del calendario digitale

Il Faro abbandonato

di Sara Rattaro