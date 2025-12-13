Stiamo procedendo, a suon di emozioni, verso la meta del 24 dicembre, quando tutti i racconti saranno svelati. Ma c’è una meta ancora più grande: la prossima primavera, quando verrà pubblicato il libro che, oltre a queste splendide parole, conterrà immagini da conservare negli occhi e nel cuore.

Un racconto poetico e simbolico che parla di crescita, coraggio, amore e memoria, attraverso il dialogo notturno tra una madre e una bambina che osservano il cielo. Leggetelo tutto d’un fiato aprendo la casellina di oggi, sabato 13 dicembre 2025 (si dice il giorno più corto dell’anno) del calendario digitale Le stelle sul soffitto. Stiamo procedendo, a suon di emozioni, verso la meta del 24 dicembre, quando tutti i racconti saranno svelati.

Ma c’è una meta ancora più grande: la prossima primavera, quando verrà pubblicato il libro che, oltre a queste splendide parole, conterrà immagini da conservare negli occhi e nel cuore.

E tutto questo per un fine importante.

Tutti i fondi raccolti con il libro sosterranno il progetto “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, portando sollievo e nuove possibilità là dove ce n’è più bisogno: nella tenda-scuola di Nuseirat, dove l’ingegnere Mohammed Nassar, con un impegno straordinario, offre istruzione e accoglienza a circa 200 bambini, piccoli germogli di un futuro possibile. Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le stelle sul soffitto: quando il cielo insegna a ricordare

Noi, Orione, il Toro e il Mare

di Gabriel Colombo