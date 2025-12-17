Questa è una nuova tappa verso il compimento di un viaggio quotidiano che si trasformerà in un libro: un volume che sarà arricchito da immagini preziose, capaci di amplificare la potenza delle parole.

Gli esseri umani hanno una natura ambivalente: sono capaci di grande intelligenza e innovazione, ma anche di violenza e distruzione, spesso usando la guerra come motore di progresso. Ombra e luce convivono nel diciassettesimo racconto del calendario digitale Le stelle sul soffitto.

Il libro può già essere pre-ordinato e regalato, magari proprio in occasione del Natale, alle persone che amate.

Le risorse raccolte sosterranno “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, per accendere nuove piccole luci nei cuori di chi ha bisogno: nella tenda scuola di Nuseirat, dove l’ingegnere Mohammed Nassar, con forza straordinaria, offre istruzione e accoglienza a circa 200 bambini.

Per scoprire di più e contribuire al progetto clicca qui.

Le Stelle sul Soffitto, oggi un viaggio tra neve, sangue e memoria: la fragile grandezza dell’umanità

La prima guerra

di Marco Varini