Le Stelle sul Soffitto: nel solstizio d’inverno la magia dei gesti che portano speranza

Il 21 dicembre segna l’inizio ufficiale dell’inverno, il giorno più corto dell’anno e, simbolicamente, un momento di riflessione. Per celebrare questa giornata speciale, oggi apriamo la 21ª casellina del calendario digitale Le Stelle sul Soffitto, che custodisce un racconto prezioso.

La storia di oggi ci ricorda che, anche nelle situazioni più difficili come la guerra, piccoli gesti possono mantenere viva l’umanità e trasmettere speranza attraverso azioni semplici e condivise.

Anche oggi è possibile leggere gratuitamente questo splendido racconto, ma non perdete l’opportunità di preordinare il libro illustrato, che sarà dato alle stampe in primavera. Un gesto semplice che contribuirà a dare voce, educazione e speranza ai bambini di Gaza.

Questo progetto nasce per sostenere “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, un’iniziativa che mira a garantire istruzione e dignità ai bambini e alle bambine della Striscia di Gaza, in particolare alla tenda scuola di Nuseirat, creata dall’ingegnere Mohammed Nassar. Con risorse limitate e grande determinazione, Nassar accoglie circa 200 piccoli studenti, offrendo loro un luogo sicuro e un’istruzione di qualità nel cuore della Striscia.

Per tutte le informazioni CLICCA QUI

La flottiglia delle barchette di carta

di Elisa Invernizzi