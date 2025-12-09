Dalle differenze può nascere qualcosa di nuovo e meraviglioso. Questo è il messaggio che ci regala il racconto di oggi, 9 dicembre 2025, del calendario digitale “Le stelle sul soffitto”, un nuovo viaggio che ci accompagnerà fino al 24 dicembre.

Fermatevi un momento, inspirate, e lasciatevi trasportare dalla storia. Pensate a chi l’ha creata: un autore che insieme a illustratori, narratori e cittadini ha deciso di collaborare a questo progetto corale. Una voce collettiva che parla di Gaza, dei bambini e dei loro sogni.

Da questa iniziativa nata a Lecco è sbocciato Costellazione, un filo luminoso che trasforma fatica e difficoltà in piccoli bagliori di speranza. La primavera del 2026 porterà con sé un libro illustrato, ma oggi basta lasciarsi toccare dalla storia, ascoltarla, accoglierla e farsi guidare dalla luce di una stella che si accende.

Le donazioni sosterranno il progetto “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, offrendo aiuto e nuove opportunità a chi ne ha più bisogno: nella tenda-scuola di Nuseirat, dove l’ingegnere Mohammed Nassar, con grande dedizione, accoglie e istruisce circa 200 bambini, piccoli semi di un futuro possibile.

Per scoprire di più e contribuire al progetto clicca qui.

Le Stelle sul soffitto, le differenze che arricchiscono

Il Paese con due mari che un giorno fece un giretto senza che nessuno lo vedesse

di Francesco Maddaloni