La bellezza e il cambiamento autentico non possono essere posseduti, sfruttati o trasformati in spettacolo; esistono solo se diventano responsabilità quotidiana: ce lo ricorda con passione il racconto di oggi, 19 dicembre 2025.

La diciannovesima storia della raccolta Le Stelle Sul Soffitto ci apre davvero un mondo, ci meraviglia, ci fa riflettere ci spinge a capire che la bellezza va rispettata, custodita, non usata. Un’altra luce quindi quella che si accende oggi in questo firmamento digitale che in primavera diventerà anche cartaceo.

E’ già possibile ordinare il libro che sarà arricchito di immagini di illustratori d’eccezione: così facendo si sostiene il progetto “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, portando sollievo e nuove possibilità là dove ce n’è più bisogno: nella tenda-scuola di Nuseirat, dove l’ingegnere Mohammed Nassar, con un impegno straordinario, offre istruzione e accoglienza a circa 200 bambini, piccoli germogli di un futuro possibile. Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le Stelle sul Soffitto: la bellezza che chiede responsabilità

Blu come un papavero

di Francesca Negri