Di solito, i calendari dell’Avvento terminano con l’apertura dell’ultima casellina, il 24 dicembre. Ma subito dopo arriva il giorno di Natale, un momento dedicato alla condivisione, alla gioia e ai doni.

Anche Le stelle sul Soffitto vogliono fare un regalo speciale a tutti i lettori: una storia dedicata al Natale, scritta da Marco Scardigli.

Nato a Novara nel 1959, Scardigli è storico e scrittore italiano. È autore di saggi di storia militare e di romanzi gialli, con opere che spaziano dalle battaglie antiche e medievali fino alla Prima Guerra Mondiale, sempre con grande attenzione alla memoria storica italiana. È noto anche per i suoi romanzi gialli e storici ambientati a Novara e per saggi sulla cultura del gioco e della creatività.

Con questa storia, Scardigli ci invita a guardare oltre le luci artificiali e le distrazioni quotidiane, a trovare il nostro spazio di introspezione e creatività, e a scoprire che meraviglia e libertà si nascondono anche nei luoghi più silenziosi e oscuri.

Anche questo meraviglioso racconto farà parte del libro che verrà stampato in primavera. Le risorse raccolte sosterranno “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, per accendere nuove piccole luci nei cuori di chi ha bisogno: nella tenda scuola di Nuseirat, dove l’ingegnere Mohammed Nassar, con forza straordinaria, offre istruzione e accoglienza a circa 200 bambini.

Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le Stelle sul Soffitto: il dono natalizio tra buio e meraviglia

Le Stelle

di Marco Scardigli