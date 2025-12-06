Per la comunità lecchese oggi è un giorno da celebrare: ricorre la festa di San Nicolò, il protettore della città.

In questo clima di gioia, Le stelle sul Soffitto condividono un nuovo racconto del calendario digitale, che ci farà compagnia fino al 24 dicembre.

Fermatevi un attimo, respirate, e immergetevi nella storia. Pensate a chi l’ha scritta: un autore che, insieme a illustratori, narratori e cittadini, ha scelto di unirsi a questo progetto corale. Una voce collettiva che parla di Gaza, dei suoi bambini e dei loro sogni: giornate serene, libri da scoprire, sorrisi da ritrovare.

Da questa iniziativa nata a Lecco è nato Costellazione, un filo di luce che intreccia fatica e meraviglia, trasformando ombre e difficoltà in piccoli lampi di speranza.

La primavera del 2026 porterà un libro illustrato, ma oggi basta lasciarsi toccare dalla storia, ascoltarla, accoglierla e lasciarsi guidare dalla luce di una stella che si accende.

Le donazioni sosterranno il progetto “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, portando sollievo e nuove possibilità là dove ce n’è più bisogno: nella tenda-scuola di Nuseirat, dove l’ingegnere Mohammed Nassar, con un impegno straordinario, offre istruzione e accoglienza a circa 200 bambini, piccoli germogli di un futuro possibile. Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le Stelle sul Soffitto: il dono del giorno di San Nicolò

Non sono cattivi

di Gigi Maniglia

Per gli animali ogni suono, ogni gesto, ha il significato

delle parole umane. Mowgli (film)