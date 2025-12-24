Non tutti i conflitti devono avere una soluzione immediata o un vincitore.

A volte restare nell’ascolto, nel dialogo e nella ricerca condivisa è più fertile della forza o delle risposte definitive.

La storia di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, del calendario digitale Le Stelle sul Soffitto, ci insegna che la pace e la verità nascono dall’ascolto reciproco, non dall’imposizione; e che l’incertezza può essere uno spazio creativo e collettivo, non una minaccia.

La storia finale di questo bellissimo viaggio iniziato il primo dicembre?

Siamo certi che domani, nel giorno di Natale, ci meritiamo tutti una sorpresa.

Così come ci meritiamo l’opportunità di tenere tra le mani le parole che abbiamo letto (e che leggeremo), accompagnate da splendide immagini, grazie al libro che verrà stampato in primavera.

Grazie ai fondi raccolti, verrà sostenuto il progetto “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, portando sollievo e nuove opportunità dove ce n’è più bisogno.

Nella tenda-scuola di Nuseirat, l’ingegnere Mohammed Nassar, con impegno straordinario, offre istruzione e accoglienza a circa 200 bambini: piccoli germogli di un futuro possibile.

Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le Stelle sul Soffitto: il conflitto che non chiede vittoria

Il pianeta delle favole (o La favola del favoliere ribelle)

di Nicola Borghetti