Le vite umane vengono troppo spesso trattate con una leggerezza imperdonabile, mentre il dolore autentico pesa solo su chi è costretto a viverlo. È fondamentale, per tutti noi, sentire il peso della verità, delle scelte e delle responsabilità, restituendo dignità alle vite dimenticate.

È una storia forte quella che leggiamo oggi nella 22ª casellina delle Le stelle sul soffitto. Una storia che ci invita a non voltare lo sguardo dall’altra parte. È ciò che gli autori coinvolti in questo progetto hanno scelto di non fare, scendendo in campo con un’iniziativa che, attraverso l’arte, vuole scuotere le coscienze e offrire un sostegno concreto a chi non merita di essere abbandonato a un destino ingiusto.

Tutti i fondi raccolti con questo progetto — che in primavera si trasformerà in un libro illustrato — sosterranno “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, portando sollievo e nuove possibilità là dove ce n’è più bisogno: nella tenda-scuola di Nuseirat, dove l’ingegnere Mohammed Nassar, con un impegno straordinario, offre istruzione e accoglienza a circa 200 bambini, piccoli germogli di un futuro possibile.

Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le Stelle sul Soffitto: dare voce alle vite che il mondo non vuole vedere

Profezia per il nuovo anno

di Virginia Braga