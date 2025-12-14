Se le Stelle sul Soffitto stanno risplendendo giorno dopo giorno è innanzitutto grazie a lui. Grazie a una visione che non si è fermata alla superficie, ma ha scelto di guardare più in alto e più a fondo.

Oggi possiamo leggere il racconto di Stefano Fumagalli, musicista, produttore e creativo lecchese, nonché presidente dell’associazione Costellazione. Un uomo abituato a lavorare con i suoni, ma che in questa occasione sceglie le parole per costruire qualcosa di altrettanto potente: una fiaba. È una fiaba che parla ai bambini, sì, ma soprattutto agli adulti. Parla di accoglienza, di ascolto vero, di rispetto per chi porta nel cuore una storia più dura della nostra. Di chi arriva da lontano con le piume arruffate, con un nome che suona strano, con abilità nate non dal gioco ma dalla necessità. Di chi non chiede spiegazioni, ma spazio. Non applausi, ma tempo.

Nel racconto di Fumagalli, la diversità non è mai un difetto da correggere. È una risorsa che emerge piano, quando qualcuno si ferma a guardare. Oggi, domenica 14 dicembre 2025, apriamo insieme la quattordicesima casella del nostro calendario digitale e ci uniamo a un progetto speciale che presto prenderà vita sotto forma di libro illustrato.

Questa iniziativa vuole portare luce e sostegno a chi ne ha più bisogno: ogni donazione aiuterà “Gaza Chiama, Lecco Risponde” a regalare speranza nella tenda-scuola di Nuseirat. Qui, l’ingegnere Mohammed Nassar accoglie con amore e dedizione circa 200 bambini, offrendo loro istruzione e un posto sicuro dove crescere.

Sono piccoli semi di speranza che meritano di fiorire… e tu puoi aiutarli a farlo! Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le Stelle sul Soffitto ci parlano di accoglienza, ascolto e coraggio

BRI BRI

di Stefano Fumagalli