Un altro contributo forte e straordinario. È quello che ha voluto dare Simone Savogin a Le Stelle sul Soffitto con il suo scritto di rara intensità, che potete leggere oggi, giovedì 11 dicembre 2025.

Simone Savogin è poeta, performer e autore italiano, tra i principali esponenti del poetry slam nazionale. Vincitore di più edizioni del campionato italiano LIPS, ha rappresentato l’Italia agli Europei e ai Mondiali di slam poetry. È diventato noto al grande pubblico grazie a Italia’s Got Talent 2019, classificandosi quarto.

Lavora come autore, direttore di doppiaggio e adattatore per videogiochi, cartoni animati e documentari. Ha pubblicato la raccolta Scriverò finché avrò voce (2019) e partecipa a progetti di teatro, sound design e spoken word, fondendo voce, ritmo e narrazione.

È sceso in campo con entusiasmo e generosità per il calendario digitale che vi sta accompagnando ogni giorno e che in primavera diventerà un libro illustrato. Le donazioni sosterranno il progetto “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, offrendo aiuto e nuove opportunità a chi ne ha più bisogno: nella tenda-scuola di Nuseirat, dove l’ingegnere Mohammed Nassar, con grande dedizione, accoglie e istruisce circa 200 bambini, piccoli semi di un futuro possibile. Per scoprire di più e contribuire al progetto clicca qui.

Le Stelle sul Soffitto: anche Simone Savogin in campo per la speranza

Padre Mostro

di Simone Savogin