In uscita il nuovo numero della rivista "Archivi di Lecco e della Provincia"

È in uscita in questi giorni il numero 1/2023 di "Archivi di Lecco e della Provincia", la rivista di storia e cultura del territorio lecchese, curata dall’associazione Bovara dal 1978.

Il numero si presenta particolarmente vario e ricco di contenuti. In apertura troviamo il saggio di Gianfranco Scotti sulla famiglia Cermenati, una delle famiglie più rappresentative della vita culturale e politica lecchese, che si distinse non solo per la figura di Mario (1868-1924), importante uomo politico e scienziato (di cui ricorre nel 2024 il centenario della morte), il cui monumento campeggia nella grande piazza a lago della città, ma anche per quelle dei fratelli Ulisse (1872-1932), giornalista e commediografo, Attilio (1881-1963), primario di chirurgia e direttore ospedaliero, Rinaldo (1883-1982), pittore di ottimo livello, allievo del celebre ritrattista Cesare Tallone.

A Mario Cermenati e ai resoconti da lui lasciati di un viaggio giovanile in Russia, compiuto nel 1897 in occasione di un Congresso geologico internazionale, è dedicato lo studio di Davide Colombini.

Francesco D’Alessio e Umberto Calvi si soffermano sulla figura di un altro benemerito lecchese, Carlo Vercelloni (1861-1932) naturalista, fondatore delle raccolte museali lecchesi, abilissimo imbalsamatore e inventore di una particolare "cassa autoconservatrice" per la conservazione dei defunti: nel Monumentale di Lecco ne esistono ancora diversi sottoposti al trattamento tra cui il primo esperimento condotto nel 1895 su un ragazzo milanese.

Marco Maggioni, storico dell’economia lecchese, presenta un accurato e documentato studio sull’epidemia di colera che colpì nel 1836 il Lecchese e sugli effetti che questa ebbe non solo sulla demografia ma su tutta la vita economica del territorio.

Carlo Tremolada, studioso ghislanzoniano, indaga un aspetto poco noto della fortuna letteraria dello scrittore e giornalista lecchese, e cioè la traduzione di alcuni suoi racconti pubblicati su letterarie catalane tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta dell’Ottocento.

Michele Casanova pubblica il testo integrale, accompagnato da un accurato commento, del manoscritto contenente le norme per la determinazione dei beni patrimoniali oggetto di tassazione, in vigore nel Comune di Lecco nella seconda metà del Trecento.

Infine Giovanna Virgilio, storica dell’arte, presenta un’opera d’arte poco nota e studiata "La circoncisione di Gesù" del pittore bergamasco Francesco Zucco (1575 ca. - 1627) che dal 2022 arricchisce la raccolta d’arte del Museo d’Arte Sacra di Mandello del Lario.

La rivista è completata dalle consuete rubriche del Notiziario e delle Recensioni che danno una panoramica delle principali iniziative e delle più importanti pubblicazioni riguardanti il territorio.