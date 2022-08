Il Sistema Museale della provincia di Lecco si amplia e raggiunge il consistente numero di 49 soggetti aderenti, tra musei, raccolte museali e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico del territorio provinciale. Fin dall’istituzione nel 2008, il Sistema ha puntato sulle attività di valorizzazione e promozione, progettando eventi e azioni condivise che nel tempo si sono rivelate efficaci, tanto da raggiungere il prestigioso riconoscimento da parte di Regione Lombardia e di Icom come una delle quattro reti più efficaci e attive sul territorio lombardo.

Il Sistema Museale lecchese diventa più grande e propone nuove iniziative

Tra le recenti iniziative la realizzazione dei filmati virtuali per tutti i musei aderenti, accessibili attraverso il web, che si sono rivelati particolarmente adatti per consentire al pubblico l’accesso da remoto durante il lockdown.

Altra attività concretizzata di recente è il progetto Occhio al Museo, per fornire una lettura semplificata delle collezioni museali a bambini e famiglie, oltre che alle persone diversamente abili. A questo si è unito il progetto Oggetti parlanti, che integra le azioni precedenti attraverso una rielaborazione creativa degli oggetti più significativi delle singole raccolte.

Il tour tra i poli del Sistema Museale lecchese diventa... un gioco a premi

Ultimo tassello è il Gioca Museo, un gioco condiviso tra i musei per creare un processo di fidelizzazione con il pubblico, attivato a luglio e valido fino al 2023: il gioco consiste nell’indovinare il maggior numero di oggetti dei musei, risolvendo un indovinello visualizzabile attraverso una card che il visitatore può ritirare nelle varie biglietterie. Il visitatore che entro 6 mesi avrà visitato il maggior numero di musei e risolto almeno 10 quiz avrà diritto a un premio: biglietti gratuiti per le visite guidate, pubblicazioni, partecipazione durante la Notte dei Musei 2023 e le Giornate europee del patrimonio 2023 a eventi coordinati e condivisi. Tutti i progetti proposti dal Sistema Museale della provincia di Lecco sono stati cofinanziati da Regione Lombardia su bandi dedicati e vengono promossi anche attraverso i canali social Facebook e Instagram.

Tante idee per residenti e turisti

“Il nostro auspicio - sottolineano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Turismo Fiorenza Albani - è che i numerosi visitatori che giungono sul nostro territorio, quelli legati al turismo di prossimità e gli stranieri finalmente tornati sul lago, in Valsassina e in Brianza, partecipino con interesse ed entusiasmo a queste stimolanti proposte. L’obiettivo finale è la valorizzazione culturale integrata delle numerose realtà museali del territorio della Provincia di Lecco, che il Sistema Museale è in grado di garantire ai singoli soggetti”.