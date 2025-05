E' stata presentata ieri, mercoledì 21 maggio 2025, la nuova edizione de “I luoghi dell’Adda”, la rassegna teatrale lungo il fiume curata da Teatro Invito che quest’anno compie 20 anni. Un traguardo che segna la continuità di un progetto consolidato, amato dalle amministrazioni e apprezzato dal pubblico. Gli spettacoli, che si terranno dal 30 maggio al 6 luglio, toccheranno le province di Lecco, Bergamo e Milano portando cultura e intrattenimento durante la bella stagione.

“I luoghi dell’Adda”: vent’anni di teatro lungo il fiume

Ad introdurre la nuova edizione è stata Elena Scolari, direttrice artistica della rassegna: “Festeggiamo questi 20 anni con un cartellone di 16 spettacoli in 13 comuni coinvolti. Nella passata edizione abbiamo contato una media di 200 spettatori ad ogni appuntamento per un totale di oltre 3000 nell’arco della rassegna. Teniamo anche quest'anno a sottolineare l’impegno di tutte le amministrazioni che hanno lavorato con noi alla preparazione di un cartellone costruito con la convinta volontà di offrire ai cittadini occasioni di spettacolo e cultura. L’edizione di quest’anno proporrà spettacoli itineranti, ad Abbadia Lariana e Trezzo sull’Adda, aperitivi teatrali e una nuova produzione di Teatro Invito in scena a Varenna e Fara Gera d’Adda. Una rassegna che inaugura la stagione estiva e per i suoi 20 anni abbiamo realizzato una maglietta celebrativa di questo anniversario”, ha spiegato.

Il 2025 vede la conferma della quasi totalità dei Comuni del 2024 e l’aggiunta del Comune di Merate. A questi si aggiungono il contributo del Parco Adda Nord, che anche quest’anno ha scelto di supportare l’iniziativa ritenendola meritevole per qualità, impegno e valore culturale, e dell'Ecomuseo Adda di Leonardo che torna ad appoggiare “ILDA” anche con un contributo economico. Il progetto è sostenuto dal Fondo Ambiente e Cultura Arti dal vivo con il patrocinio della Camera di Commercio Como-Lecco.

“Siamo felici di dare il nostro contributo economico forte per sostenere la vivacità e la qualità di questa rassegna, che sono certo avrà un grande successo. Noi continueremo a sostenere questa rete interistituzionale e cercheremo di allargarla. La storia de I luoghi dell’Adda è una storia straordinaria, 20 anni di una rassegna che si mantiene giovane, mescolando la straordinaria quantità dei luoghi e degli spettacoli e la ricchezza del patrimonio culturale, paesaggistico e storico”, ha sottolineato Ignazio Ravasi, consigliere del Parco Adda Nord delegato alla Cultura.

Il ruolo di capofila è ancora del Comune di Robbiate, gli altri comuni che partecipano a “ILDA” sono Abbadia Lariana, Airuno, Calco, Calolziocorte, Cornate d'Adda, Fara Gera d’Adda, Imbersago, Merate, Olginate, Paderno d'Adda, Varenna e Verderio.

“Crediamo tutti molto in questa rassegna e per i 20 anni abbiamo fatto di tutto per lasciare il segno, ci tenevamo ci fossero tutti i comuni storici. È bello che i comuni uniti tra di loro riescano a trovare le risorse per sostenere l’iniziativa. È una grande soddisfazione e un grande impegno che permette di tenere alta la qualità. Il traguardo dei 20 anni racconta di una rassegna matura ma giovane, portatrice di un grande valore aggregativo della proposta”, ha spiegato Antonella Cagliani, vicesindaco di Robbiate e capofila istituzionale della rassegna.

“L’Ecomuseo Adda di Leonardo si occupa di territorio e non poteva non far parte di una rassegna che si muove sul territorio. Come ecomuseo beneficiamo di questa iniziativa: l’idea che abbiamo avuto è stata quella di aggiungere una visita guidata alla Casa del Custode delle Acque, sede del museo interattivo di Leonardo”, ha aggiunto Gianfranco Brivio, presidente dell’Ecomuseo Adda di Leonardo.

“I luoghi dell’Adda” proporrà sedici spettacoli di cui due itineranti, tre aperitivi teatrali, una mostra fotografica, quindici luoghi diversi in tredici Comuni, per l’edizione più corposa e allargata a nuovi comuni e ad altri che rientrano. Una galleria di spettacoli che invitano a visitare i luoghi lambiti dal corso del fiume.

“Come comune di Airuno siamo sempre lieti di aderire, per i 20 anni insieme alla Pro Loco abbiamo organizzato prima della messa in scena dello spettacolo Il volo di Michelangelo, la mostra fotografica Teatro e maschere, curata da Rita Mauri”, Franco Riva, assessore alla Cultura del Comune di Airuno.

“Proseguiamo la collaborazione con I luoghi dell’Adda: la corte e il parco di Villa Cipressi a Varenna si animeranno con lo spettacolo Lottavano così come si gioca (prenotazione obbligatoria – in caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella Sala del Pergolato, ndr)”, Nives Balbi, assessore del Comune di Varenna.

“Aderiamo nuovamente con uno spettacolo itinerante – Il sentiero dei mutamenti – che è diventato un po’ la cifra della nostra proposta culturale. Quest’anno protagonista sarà il nucleo storico di Borbino, con l’obiettivo di valorizzare le frazioni del paese, patrimonio del nostro Comune, un luogo da riscoprire”, Pietro Redaelli, consigliere alle politiche giovanili e promozione della cultura del Comune di Abbadia Lariana.

“Tre civette sul comò che proporremo a Villa Sandroni è uno spettacolo che mette in scena l’oggi, e siamo felici di rientrare in questa rassegna prestigiosa”, Gaetano Calabrò, assessore alla cultura del Comune di Cornate d’Adda.

Il programma della rassegna “I luoghi dell’Adda”

“I luoghi dell’Adda” si conferma ricca e variata e sarà composta da 16 appuntamenti: ad inaugurare la rassegna il 30 maggio un classico per famiglie di Teatro Invito: “Cenerentola folk” all'Arena di Arlate/Calco, una rivisitazione scanzonata della celebre fiaba, raccontata dal punto di vista di due sarti ciabattini che preparano abito e scarpe per il ballo, musiche originali cantate e suonate dal vivo. Domenica 1° giugno la splendida Villa Cipressi a Varenna ospiterà la nuova produzione per adulti di Teatro Invito con Luca Radaelli per la regia di Laura Curino: “Lottavano così come si gioca”, un racconto sugli anni 70: gioventù, musica e lotte civili in un periodo rivoluzionario. Il 6 giugno a Villa Concordia di Robbiate andrà in scena “La teoria del colore” di Aria Teatro: la storia del pittore Vincent van Gogh nelle lettere al fratello Theo, accompagnata dalle musiche dal vivo di Candirù; l'8 giugno a Imbersago il Teatro del Cerchio di Parma presenterà “I vestiti nuovi del principe Amleto”, un originale intreccio tra la tragedia shakespeariana Amleto e la fiaba I vestiti nuovi dell'imperatore. La rassegna proseguirà poi nei giorni 13, 14 e 15 giugno: il 13 a Olginate ci sarà la compagnia toscana Pilar Ternera con “Artemisia Gentileschi”, monologo sulla pittrice del '600 arricchito dalle proiezioni dei suoi quadri; il 14 alla Basilica Autarena di Fara Gera d'Adda una seconda replica di “Lottavano così come si gioca”; il 15 giugno in piazza Libertà a Merate andrà in scena “Cordialmente Gassman” di Teatro dell'Ortica: una narrazione che si snoda lungo la vita del grande mattatore di cinema e teatro. Il 20 giugno al Monastero del Lavello di Calolziocorte, Teatro dell'Orsa da Reggio Emilia narrerà la biografia di Nilde Iotti attraversando la storia d'Italia: “Nilde, donna della Repubblica”; venerdì 21 giugno nella bellissima Corte di Giorgio nella frazione Aizurro di Airuno un tuffo nell'arte de “Il volo di Michelangelo” di Teatri d'Imbarco, prima dello spettacolo il consueto aperitivo curato dall'Associazione Amici di Tino e la novità della mostra fotografica "Teatro e maschere" allestita proprio nella Corte. Sabato 22 giugno una nuova cornice a Vaprio d'Adda: la sede dell'Ecomuseo Leonardesco (Casa del Custode delle Acque) ospiterà “Chiare, fresche, dolci acque”, un reading poetico/letterario dedicato al tema dell'acqua, con Giusi Vassena e Luca Radaelli. La Casa sarà aperta alle visite dalle ore 16.30: all’interno si potranno ammirare la struttura storica con la sua maestosa scalea, il centro di interpretazione e documentazione dell’Ecomuseo e la Galleria interattiva “Leonardo in Adda".

La seconda parte di “ILDA” comincerà il 27 giugno a Cornate d'Adda, che rientra nella rassegna e ospita a Villa Sandroni (Colnago, sede della Biblioteca) la compagnia romana Ilnaufragarmèdolce con “Tre civette sul comò”, tre attrici brillanti inscenano una spassosa e intelligente riflessione sul tema del linguaggio, con riferimenti che vanno dal Trio Marchesini-Solenghi-Lopez a Franca Valeri, da Totò e Peppino a Dario Fo, da Valter Chiari a Troisi. Sabato 28 giugno a Villa Gina di Trezzo sull'Adda, sede del Parco Adda Nord, si terrà uno spettacolo itinerante lungo gli spazi del parco, attraverso l'isola naturalistica di recente inaugurata e fino alle sponde del fiume all'imbrunire: “Mutamenti”, un percorso con quattro attori tra i temi dell'amore, del pentimento e dell'incantamento con testi narrativi e poetici da Ovidio a Manzoni, da Virgilio a Pirandello. Domenica 29 giugno si seguirà un sentiero ideale lungo i vicoli del nucleo storico del borgo di Borbino ad Abbadia Lariana con un secondo allestimento di “Mutamenti”.

L'ultimo fine settimana vedrà a Villa Gallavresi di Verderio il 4 luglio, la prima regionale di “Notti magiche” di Teatro degli Acerbi, il racconto dell'epopea dei mondiali di calcio del 1990 in cui tutti vivemmo un rito collettivo, con forte senso di appartenenza, che ha costruito un’identità; sabato 5 luglio al Centro Sportivo di Paderno d'Adda una serata fiabesca e musicale con “Fiabe jazz” di Teatro Popolare d'Arte; la rassegna si chiude il 6 luglio tornando a Villa Concordia a Robbiate, un aperitivo nel parco precede lo spettacolo “Schadenfreude” di Evoè Teatro, il titolo è una parola che non esiste in italiano e che descrive quel sottile godimento nell'assistere alle sfortune altrui, il pubblico sarà coinvolto in una divertente riflessione sui nostri comportamenti quotidiani.

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito (con prenotazione sempre consigliata), tranne le serate con aperitivo. Si comincia sempre alle 21.15, tranne il 22 giugno a Vaprio d'Adda, il 28 e 29 giugno a Trezzo e ad Abbadia Lariana per le passeggiate teatrali che avranno inizio alle 18.

In tutti i casi sono previsti luoghi al coperto.

Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito teatroinvito.it, scrivere una mail a prenotazioni@teatroinvito.it o telefonare ai numeri 353.4825325 - 0341.1691394.

La prenotazione è consigliata per tutti gli spettacoli mentre è obbligatoria per gli aperitivi e per gli spettacoli itineranti.

Mattia Noseda