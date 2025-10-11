Nuovo appuntamento autunnale per Leggermente, la manifestazione promossa da Assocultura Confcommercio Lecco. Dopo la mostra fotografica “QuasInedito”, ospitata presso la sede di Confcommercio Lecco dal 13 settembre al 3 ottobre 2025 per documentare momenti di vita privata e pubblica del grande giornalista Sergio Zavoli e l’incontro di presentazione del libro “Una sanità uguale per tutti. Perchè la salute è un diritto” con l’autrice del libro ed ministro Rosy Bindi svoltosi lo scorso 22 settembre a Valmadrera, venerdì 24 ottobre 2025 a Merate è in programma un nuovo appuntamento. Alle 17.30 all’auditorium “Spezzaferri” in piazza degli Eroi verrà infatti presentato il libro “Asini che volano” (Solferino) scritto da Giovanni Floris. A intervistare Floris (che conduce da anni la trasmissione DiMartedì su La7) sarà il giornalista e scrittore lecchese Lorenzo Bonini. L’evento, a ingresso libero, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Merate: è gradita la prenotazione sul sito www.leggermente.com.

Giovanni Floris ospite di Leggermente il 24 ottobre

Il libro analizza la realtà italiana attraverso il confronto con le commedie all’italiana e i “cinepanettoni”, esplorando come i personaggi che un tempo venivano derisi ora… siano presenti nella politica. Perchè se un tempo la commedia si ispirava alla vita, ora pare essere il contrario: i “mostri” di cui una volta ridevamo ora sono al potere e non hanno vergogna di niente. Giovanni Floris dà fondo a una competenza enciclopedica sulle pellicole tricolori e realizza un ritratto degli italiani sincero ed esilarante, che contiene un’ombra di nostalgia e di riflessione.