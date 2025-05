Domenica 18 maggio la Provincia di Lecco celebra la Giornata internazionale dei Musei ICOM, il cui tema è “The Future of Museums in Rapidly Changing Communities”, attraverso varie iniziative a Villa Monastero di Varenna e in alcune sedi del Sistema Museale della provincia di Lecco.

Giornata Internazionale dei Musei 2025: eventi a Villa Monastero e nei Musei della Provincia di Lecco

Alle 10.00, nella sala Fermi a Villa Monastero, si terrà la proiezione del film “Enrico Fermi e il Lario tra cinema e realtà”, in collaborazione con il Lake Como Walking Festival, giunto alla sua terza edizione, a cura dell’associazione Sentiero dei Sogni.

Sarà un’occasione per ammirare il medaglione che raffigura il fisico, realizzato dallo scultore milanese liernese d’adozione, Giannino Castiglioni (1884-1971).

Il Lake Como Walking Festival, dedicato a “I luoghi del cinema”, prevede le consuete Passeggiate d’autore alla scoperta del Sistema Museale della provincia di Lecco, sostenute dalla Provincia di Lecco:

il 30 marzo si è tenuta la passeggiata a Lierna ,

mentre domenica 27 aprile si è svolta a Oggiono ,

e domenica 22 giugno sarà a Premana.

In occasione del 250° anno dalla nascita di Giovanni Battista Comolli, verrà donata una cartolina celebrativa intitolata “Uno scultore neoclassico sul Lago di Como: Giovanni Battista Comolli a Villa Monastero di Varenna e a Villa Melzi di Bellagio”, che celebra l’artista e il suo legame tra le due ville lariane.

In relazione all’evento congiunto promosso dal Coordinamento delle Ville e Musei del Lago di Como, dedicato al tema “Alberi”, nel giardino di Villa Monastero verrà esposto un pannello che illustra le caratteristiche botaniche della Magnolia Grandiflora, realizzato a cura della Fondazione Minoprio.

Sarà inoltre possibile accedere al Giardino delle Monache, recentemente inaugurato e realizzato grazie al finanziamento del PNRR, attraverso la nuova app dedicata, accessibile tramite QR code disponibile all’ingresso della Villa.

I visitatori potranno percorrere l’itinerario multimediale dedicato alla Villa e alle sue collezioni, accessibile nello spazio espositivo al di sotto della portineria.

È inoltre ancora visitabile, fino al 25 maggio, la mostra dedicata “Ritrovamenti leonardeschi nel Lecchese”, curata dal Conservatore Anna Ranzi.

Infine, sul sito LeccoHeritage.it verranno presentati due importanti progetti che coinvolgono i Musei del Sistema:

“Piccoli passi per grandi scoperte” , sostenuto dalla Fondazione Cariplo , e

“Nuove generazioni esplorano la Bellezza”, cofinanziato da Regione Lombardia,

che hanno coinvolto 11 istituti scolastici e 7 poli educativi del territorio, permettendo a 700 bambine e bambini di vivere un’esperienza unica di didattica diffusa all’interno dei musei della Provincia di Lecco.

Itinerario archeologico della Provincia di Lecco: un nuovo itinerario naturalistico-archeologico collega in un’unica rete percorribile a piedi alcuni tra i più significativi luoghi della storia e della cultura del territorio.