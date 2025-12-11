“Errando per antiche vie”: il cammino da Cortina a Milano tra spettacoli, incontri e natura a Lecco, Ballabio, Olgiate, Colle Brianza

Un cammino di 12 giorni da Cortina a Milano tra arte, spettacoli, incontri e riflessioni sul futuro delle montagne e delle comunità locali

Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, il progetto “Errando per antiche vie. In cammino da Cortina a Milano” raggiunge i comuni di Ballabio, Lecco, Olgiate Molgora e Colle Brianza, portando con sé arte, cultura e riflessioni sulla montagna contemporanea.

Il lungo percorso, iniziato il 5 dicembre a Cortina d’Ampezzo, copre 250 km in 12 giorni consecutivi, unendo il cammino a performance teatrali e di danza, presentazioni di libri, proiezioni e incontri pubblici. L’iniziativa, ideata dal regista e performer Michele Losi, è realizzata da Campsirago Residenza in collaborazione con ORA – Orobie Residenze Artistiche e Danzare A Monte_Pluraldanza, con il coinvolgimento di oltre 10 comuni e 20 enti culturali e sociali.

L’obiettivo del progetto è raccontare le montagne e le aree interne al di là della spettacolarizzazione olimpica, valorizzando il protagonismo delle comunità locali e la sostenibilità. Durante il cammino, artisti, cittadini e camminatori condividono esperienze e riflessioni sul territorio, dai ghiacciai che scompaiono ai giovani che scelgono di vivere nelle valli.

Sabato 13 dicembre, a Ballabio, il programma prevede alle 16.00 lo spettacolo “Alberi maestri kids Christmas Edition”, dedicato ai bambini dai 4 anni, tra magie, radici e spiriti degli alberi. A seguire, merenda calda per tutti i partecipanti. Alle 19.00, alla Casetta del Parco Grignetta, si terrà un incontro pubblico su aree interne e turismo sostenibile, con il sindaco Giovanni Bruno Bussola e rappresentanti di Resinelli Tourism Lab, Eliante, NatLink e RIFAI. Durante l’incontro sarà presentato il progetto “Un’altra Via per la Valsassina”, vincitore del bando Cariplo Montagne in Transizione 2025, che mira a creare una rete di comunità e a promuovere un modello di turismo sostenibile. La serata si conclude con un aperitivo aperto a tutti.

Domenica 14 dicembre, il cammino riprende alle 8.00 da Ballabio, con tappa alla Libreria Volante di Lecco. Successivamente, il gruppo arriva a Olgiate Molgora per un pomeriggio dedicato alle famiglie, con lo spettacolo “Giostra di Natale” alle 16.00, un viaggio ludico e poetico alla scoperta del dono e della condivisione. La serata prosegue a Colle Brianza con la presentazione del libro “Oro colato. L’eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano Cortina” di Luigi Casanova, un’inchiesta sulle Olimpiadi e il loro impatto sulle montagne e le comunità locali, seguita da cena vegetariana e musica dal vivo.

Il cammino proseguirà fino a Milano, con tappe a Osnago, Vimercate, Monza e l’arrivo finale in Piazza Mercanti il 16 dicembre, culminando nella performance teatrale itinerante su sci “SCIANDO A MILANO” e nel dibattito pubblico al Mare Culturale Urbano, momenti di restituzione delle esperienze raccolte lungo tutto il percorso.

“In cammino da Cortina a Milano” non è solo un cammino fisico, ma un progetto partecipativo che intreccia cultura, natura e comunità, raccontando una montagna viva e resiliente, con le sue fragilità, i suoi simboli e le persone che la abitano.