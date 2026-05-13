Sono due le proposte letterarie targate Assocultura Confcommercio Lecco in programma nel mese di maggio, con appuntamenti che uniscono cultura, storia e attualità.

Due presentazioni tra letteratura, storia e inchiesta: dal pensiero manzoniano ai racconti dell’assedio di Sarajevo

Il primo incontro si terrà sabato 16 maggio 2026 alle 17.30 presso Villa Confalonieri in via Garibaldi a Merate. Al centro dell’evento il libro “Il menu dei Promessi Sposi” (Correlazioni), scritto da Mauro Rossetto. A introdurre il volume sarà proprio l’autore, direttore del Sistema museale urbano lecchese, mentre la moderazione sarà affidata al giornalista Giorgio Cortella, in collaborazione con il Comune di Merate.

Il libro, scritto in italiano e inglese e corredato da oltre cento immagini, propone un originale percorso di lettura del pensiero manzoniano. L’opera mette in luce l’attualità de I Promessi Sposi, offrendo al tempo stesso un ricco patrimonio di riferimenti alla cultura materiale e alimentare, intrecciando lingua, arte e tradizioni del territorio.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 26 maggio alle 17.30 a Lecco, presso il Libraccio di via Cavour. Qui verrà presentato il libro “I cecchini del weekend. L’inchiesta sui safari umani a Sarajevo” (Paper First), scritto da Ezio Gavazzeni. A dialogare con l’autore sarà il giornalista e scrittore lecchese Paolo Valsecchi.

Il volume ricostruisce una delle pagine più oscure del conflitto nei Balcani: durante l’assedio di Sarajevo (1992-1996), alcuni ricchi stranieri provenienti da Paesi occidentali, tra cui anche italiani, avrebbero pagato somme elevate per partecipare ai cosiddetti “safari umani”, affiancando i cecchini e sparando sulla popolazione civile. Attraverso testimonianze e ricostruzioni, il libro analizza l’organizzazione di questi episodi, le dinamiche e le presunte tariffe pagate dai “clienti-cecchini”, offrendo uno sguardo inquietante su una delle vicende più controverse della guerra.