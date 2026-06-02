Le artiste coinvolte sono: Anna Brevi, Carmen Spinetto, Elena Sala, Elisabetta Tomassetti, Giuliana Bellini, Maria Cristiana Fioretti, Paola Lenski, Patrizia Ambrosini, Raffaella Ravasi, Rebecca Franco, Sonia Scaccabarozzi e Valentina Persico.

Ci sono mostre che nascono per esporre opere e altre che nascono per creare relazioni. “Donne per le donne” appartiene alla seconda categoria. Dall’intento di trasformare l’arte in un gesto concreto di attenzione e vicinanza prende forma la mostra collettiva che, dall’11 giugno al 12 settembre 2026, sarà ospitata negli spazi di Bohème Art a Merate. L’esposizione riunisce il lavoro di dodici artiste accomunate dalla volontà di mettere la propria creatività al servizio di una causa sociale di grande rilevanza.

Donne per le donne: dodici artiste, dodici sguardi, un gesto concreto di solidarietà

L’iniziativa sostiene L’Altra Metà del Cielo, associazione impegnata nell’accoglienza e nel supporto delle donne vittime di violenza, e nasce dalla collaborazione tra Bohème Art, International Inner Wheel Club Merate Vimercate Brianza e KLAB Art Project Club.

Le artiste coinvolte sono: Anna Brevi, Carmen Spinetto, Elena Sala, Elisabetta Tomassetti, Giuliana Bellini, Maria Cristiana Fioretti, Paola Lenski, Patrizia Ambrosini, Raffaella Ravasi, Rebecca Franco, Sonia Scaccabarozzi e Valentina Persico.

Pur provenendo da percorsi artistici differenti, le dodici protagoniste condividono la convinzione che l’arte possa andare oltre la dimensione estetica, diventando spazio di ascolto, dialogo e partecipazione.

Le opere, che spaziano tra pittura, scultura, ricamo, arte tessile e tecniche miste, costruiscono un percorso espositivo in cui ogni lavoro mantiene la propria identità, contribuendo però a una narrazione collettiva che intreccia fragilità e forza, memoria e rinascita, cura e consapevolezza.

In un periodo storico in cui la violenza contro le donne continua a rappresentare una ferita profonda della società, la mostra sceglie di non fermarsi alla sola denuncia. Diventa invece un luogo di incontro e sensibilizzazione, affidando all’arte il compito di generare consapevolezza e vicinanza.

“Donne per le donne” è dunque un invito a osservare, riflettere e partecipare. Perché ogni cambiamento culturale nasce dalla capacità di riconoscere e accogliere le storie degli altri.

INFORMAZIONI

Inaugurazione: giovedì 11 giugno 2026, ore 19.30

Periodo espositivo: 11 giugno – 12 settembre 2026

Sede: Bohème Art, Via Ceppo 2, Merate (LC)

Ingresso: libero