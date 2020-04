La Comunità di Montevecchia piange una delle più giovani vittime del Corinavirus: Ivano Borile aveva solo 44 anni.

LEGGI ANCHE Auser in lutto per la morte di un volontario: “Il coronavirus ha portato via Giulio Panzeri”

Coronavirus: addio Ivano, aveva solo 44 anni

Ad annunciare la tragica notizia tramite i canali social del Comune di Montevecchia il sindaco Franco Carminati. “Un caso molto doloroso, aveva 44 anni. Ha abitato molti anni nella casa sotto al comune ed ora abitava in via Belvedere. Faceva il proiezonista al multisala di Vimercate, quindi ci ha tenuto compagnia anche lì senza saperlo. Ho parlato con lui via WhatsApp appena ricoverato verso il 20 di marzo, era già in terapia intensiva per Covid e diceva che mi avrebbe chiamato appena possibile. Un abbraccio alla famiglia da tutta Montevecchia” ha scritto con commozione il sindaco Carminati.