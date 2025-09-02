La Provincia di Lecco ha annunciato la disponibilità di ulteriori 20 posti per l’atteso concerto a lume di candela in programma giovedì 4 settembre alle ore 20.30 nei giardini di Villa Monastero a Varenna.

Concerto a lume di candela a Villa Monasetro: disponibili altri 20 posti

Un evento unico che unirà la suggestione della musica dal vivo all’atmosfera magica creata da centinaia di candele. Protagonista della serata sarà la violinista Alice Cansirro Cortorillo, accompagnata da Élite Ensemble, con l’esecuzione integrale de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, una delle composizioni più amate della musica classica.

Per assistere al concerto è richiesta la prenotazione al link evento a Villa Monastero. Il concerto sarà gratuito e offerto ai visitatori di Villa Monastero che il giorno dell’iniziativa acquisteranno in biglietteria il biglietto per la visita al Giardino.

Il pubblico potrà immergersi in un viaggio sonoro che attraversa i paesaggi evocati da Vivaldi: la freschezza della Primavera, il calore dell’Estate, la ricchezza dell’Autunno e il gelo dell’Inverno. L’ambientazione, illuminata solo dalla luce tremolante delle candele, renderà la serata un’esperienza intima e indimenticabile. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala Fermi.

Gli interpreti