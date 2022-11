Comitato Maria Letizia Verga: appuntamento con la grande musica e la solidarietà

Venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 21 l’Associazione Sorelle di Reparto, che da anni sostiene il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie infantili e delle malattie ematologiche pediatriche, ha organizzato un concerto gospel all’Auditorium comunale di Merate, Giusy Spezzaferri, in Piazza degli Eroi 3.

Concerto gospel per il Comitato Maria Letizia Verga

Ad animare la serata sarà il coro “InContro Canto”, formazione musicale dall’anima gospel e spiritual che vanta un’esperienza trentennale e che si è sempre distinto per una grande attenzione e sensibilità a temi e cause sociali.

Con esibizioni in tutta Italia, le talentose voci hanno portato la loro anima soul e la loro sensibilità in luoghi magici.

Gli organizzatori aspettano tutti ad una serata preziosa nel contenuto e nell’intento "perché se sappiamo quanta strada è stata fatta finora nel mondo della cura, il nostro pensiero è rivolto sempre a guarire un bambino in più". Biglietti in vendita la sera stessa in Auditorium. Prevendita presso Peregolibri-Barzanò Carlotta 3476864890 Donazione libera a partire da 20 euro