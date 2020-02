Carnevale 2020 a Lecco e in provincia: tutti gli eventi, le feste, le sfilate il 22 e 23 febbraio

Carnevale 2020: ecco tutti gli eventi, le feste, le sfilate nel Lecchese il 22 e 23 febbraio. Dal capoluogo alla Brianza, passando per lago e Oggiono: ci sarà da divertirsi davvero ovunque in occasione della festa più pazza dell’anno.

Carnevale 2020 a Lecco

Domenica andrà in scena il primo evento del tradizionale a Carnevalone di Lecco, organizzato da LTM in collaborazione con il Comune di Lecco.

Si parte alle 16 con il ritrovo in piazza XX Settembre con i Regnanti e il Corpo musicale G. Donizetti di Calolziocorte, alle 16.20 è prevista la partenza del corteo per il Palazzo Comunale attraverso via Roma, via Carlo Cattaneo, via Cairoli, via Cavour, via Volta e piazza Diaz. Quindi alle 16 consegna delle chiavi della città ai Regnanti da parte del Sindaco di Lecco seguita, alle 16.45, dal rinfresco per tutti offerto dai Regnanti, a cura di LTM, Alpini Pizzo D’Erna

Oggiono

E’ tempo di preparare maschere, coriandoli e stelle filanti per la grande sfilata. E’ partito il conto alla rovescia per il «Carnevale Oggionese», manifestazione organizzata dalla Pro Loco, giunta alla 56esima edizione, che attira in città carri e maschere da ogni parte del Lecchese. Quest’anno l’evento si terrà domenica 23 febbraio 2020. La sfilata del corso mascherato partirà alle 14 da viale Vittoria e attraverserà il centro cittadino. Le premiazioni dei carri più belli si terrà poi presso l’area fiera di Sant’Andrea nei pressi della stazione, dove sarà anche allestito un punto ristoro. In caso di maltempo la sfilata verrà rimandata a domenica 19 aprile.

Mandello

Un’intera giornata di festeggiamenti in programma per sabato 22 febbraio: nel pomeriggio la tradizionale sfilata per le vie del paese, mentre, in serata, l’evento di sposterà a Molina con cena, musica e tanto intrattenimento.

Si parte con il corteo alle 14.30 dall’Oratorio Sacro Cuore per poi toccare tutte le zone del centro: da via Nazario Sauro, via Battisti, piazza IV Novembre, fino a via Dante, via Manzoni, via Medaglie Olimpiche e l’arrivo previsto alle 15.30 in piazza del Mercato. Qui proseguirà la festa con l’animazione dei ragazzi dell’oratorio e la merenda per tutti. In caso di maltempo il ritrovo sarà direttamente alle 15.30 in piazza.

Carnevalissimo a Colico

Edizione speciale del Carnevalissimo di Laghetto. Quella di questo weekend, infatti, sarà la cinquantesima edizione della manifestazione promossa dall’associazione Amici di Laghetto.

Sabat22 febbraio, alle 15, è in programma il Carnevale dei ragazzi, nella tensostruttura con giochi, bans e sketch. Alle 20.15 si terrà la sfilata per le vie del paese del corteo di Re Carnevale; mentre alle 21 sarà la volta della solenne cerimonia di apertura del Carnevalissimo, nel campo dell’oratorio, con l’investitura di Re Carnevale e la proclamazione della nuova Regina. Seguirà lo spettacolo pirotecnico. Nel corso della serata, nella tensostruttura dell’oratorio e alla pizzeria Legnone si potrà degustare il maialino arrostito.

Domenica 23 febbraio, alle 14, si terrà la tradizionale sfilata dei carri allegorici, accompagnati dal Corpo musicale di Villatico; è inoltre in programma l’esibizione delle Moon Light Majorettes di Primaluna.

Al termine della sfilata verranno estratti i numeri vincenti della lotteria. Per informazioni è possibile contattare il comitato organizzatore al 338.4841177.

Varenna

Sabato 22 febbraio Villa Monastero aprirà eccezionalmente al pubblico nel pomeriggio per ospitare l’arrivo del corteo di bambini in maschera in occasione del Carnevale a Varenna organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Varenna con la collaborazione della Pro Varenna. Il corteo partirà da piazza San Giorgio alle 14.30; il programma prevede anche un laboratorio dedicato ai bambini per la creazione di candele di cera e una merenda offerta dalla ProVarenna. L’ingresso al Giardino sarà libero per tutti, mentre sarà possibile visitare la Casa Museo al prezzo speciale di 3 euro. Il Giardino botanico e la Casa Museo saranno aperti anche domenica 23 febbraio dalle 10.30 alle 16.30, secondo i consueti orari di apertura. Per informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc, www.instagram.com/villamonastero.

Civate

Sole, nuvole, pioggia, neve, lampi e principesse dei ghiacci sono pronte a invadere le vie del paese. Domenica 23 febbraio, si terrà la grande festa di Carnevale che quest’anno avrà come tema «Il meteo». L’appuntamento è per le 14.30 in via Cerscera: da lì partirà la sfilata in maschera fino all’oratorio dove la festa continuerà con giochi, animazione e squisite chiacchiere. In caso di maltempo l’evento si svolgerà direttamente in oratorio.

Carnevale comunitario a Valgreghentino, Olginate, Garlate, Pescate

Il Comune di Garlate e l’Area Omogenea (Olginate, Pescate, Valgre) organizzano la sfilata di carnevale per le vie del paese. l ritrovo è fissato domenica 23 febbraio alle 14 in piazza Matteotti.

Galbiate

Avis, Pro Loco, Parco Ludico, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizzano per sabato grasso – 29 febbraio – la grande sfilata del Carnevale galbiatese 2020. Il ritrovo è fissato alle ore 14 al parco Ludico. La partenza del corteo in maschera che sfilerà nelle vie cittadine avverrà mezzora dopo, alle 14.30. Sarà presente il premiato Corpo Musicale di Galbiate.

Il rientro avverrà in oratorio, dove si potranno gustare deliziose chiacchiere. La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, si terrà anche in caso di maltempo, ma limitatamente al solo ritrovo finale in oratorio.

Barzio

Merate

Dopo il successo del pranzo di Natale, domenica 23 febbraio 2020, alle ore 12.30, su prenotazione, il Centro Sociale Anziani in collaborazione con Comitato Viale Verdi è lieto di proporre “Il Pranzo di Carnevale”, un’occasione per tutti di trascorrere un piacevole momento conviviale seguito dal pomeriggio animato.

Casatenovo

Barzago

Calusco

Cisano

Missaglia