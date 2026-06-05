Un mese di visite guidate, aperture straordinarie e iniziative culturali tra Oggionese e Alta Brianza

Nel mese di giugno l’Alta Brianza si anima con una serie di aperture straordinarie ed eventi culturali che coinvolgono i principali siti religiosi dell’Oggionese, lungo l’Antico Percorso di Fede. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico e spirituale del territorio, sostenuto dal Fondo “Ambiente e Cultura” della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus insieme ad Acinque Energia, ai Comuni soci di Lario Reti Holding e a Silea S.p.A.

Aperture ed eventi nei siti religiosi del Percorso di Fede dell’Alta Brianza

Il calendario prende avvio sabato 6 giugno 2026 a Castello Brianza, con l’apertura della Chiesa di San Lorenzo di Brianzola, visitabile nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 grazie all’Associazione Pro Chiesa Brianzola.

Domenica 7 giugno sarà la giornata centrale del programma, con aperture diffuse in diversi comuni e numerose visite guidate. A Ello sarà aperta la Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, visitabile mattina e pomeriggio con il supporto dei volontari locali.

Ad Annone di Brianza la Chiesa di San Giorgio accoglierà i visitatori per un’apertura straordinaria durante tutta la giornata, mentre nel pomeriggio si svolgerà anche l’appuntamento di CAMMINANNONE, itinerario guidato tra le vie del paese e le dimore storiche.

A Dolzago la Chiesa di Sant’Alessandro in Cavonio sarà visitabile con due visite guidate pomeridiane, lungo un percorso pedonale che valorizza l’esperienza di visita.

Ad Oggiono il programma prevede l’apertura della Chiesa di San Lorenzo, insieme ad altri importanti luoghi di culto come la Chiesa di Sant’Agata, la Chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista, visitabili in diverse fasce orarie. Nella stessa giornata si rinnova anche l’iniziativa “MUD… da gustare”, che unisce visita guidata e aperitivo finale lungo il percorso del Museo Urbano Diffuso dedicato alle opere di Marco d’Oggiono, allievo di Leonardo da Vinci.

A Colle Brianza la Chiesa di San Martino – Bestetto sarà visibile solo dall’esterno, con possibilità di sosta presso la cappella del Santo Rosario lungo il percorso.

Un programma diffuso che valorizza il patrimonio religioso e culturale dell’Alta Brianza, rafforzando il legame tra comunità, arte e spiritualità.