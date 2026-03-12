Questa sera, giovedì 12 marzo 2026 alle 20:45 l’Associazione Culturale La Semina Aps di Merate propone un incontro online dedicato a uno degli eventi più significativi della storia del cristianesimo: il Concilio di Nicea.

Alla scoperta del Concilio di Nicea con il professor Marco Rizzi

L’appuntamento sarà guidato dal Prof. Marco Rizzi e sarà possibile seguirlo su diverse piattaforme:

Il Concilio di Nicea, convocato dall’imperatore Costantino, rappresenta il primo grande concilio ecumenico della storia cristiana. Vi parteciparono diverse centinaia di vescovi e da quell’assemblea scaturirono decisioni fondamentali che ancora oggi influenzano la vita della Chiesa e la cultura occidentale.

Dietro il dibattito teologico, il concilio si inserisce in un contesto storico affascinante: la Roma imperiale stava progressivamente spostando il suo baricentro a Oriente, e il cristianesimo si stava trasformando da setta minoritaria giudaica a credo condiviso dalla maggioranza dei cittadini dell’Impero. Un periodo di grande trasformazione, con intrighi, tensioni e decisioni che hanno plasmato i secoli successivi: non a caso, un vero e proprio scenario degno di un romanzo storico.

Guidati dal Prof. Rizzi, i partecipanti potranno comprendere cosa realmente accadde a Nicea e come quegli eventi continuino a influenzare la nostra società.