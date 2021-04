Il week-end lungo pasquale si è concluso senza particolari criticità: le strade, il lungolago e i sentieri lecchesi non hanno visto masse di persone e, salvo qualche sporadica segnalazione di piccoli gruppetti, anche in tutto il territorio le limitazioni paiono essere state rispettate dalla maggioranza delle persone.

Weekend di Pasqua senza criticità: più di 1400 lecchesi controllati, 32 multati

Sabato scorso, 3 aprile, secondo i dati forniti dalla Prefettura, sono stati controllati dalle forze dell’ordine 428 lecchesi: nessuno è stato denunciato per aver violato la misura della quarantena e, nel complesso, sono stati staccati6 verbali per mancato rispetto delle regole anti-Covid. Sul fronte delle verifiche alle attività commerciali, sono stati controllati 57 esercenti e in nessun caso sono state riscontrate irregolarità.

Nel giorno di Pasqua (4 aprile) i controlli sono stati intensificati: nel complesso sono state fermate per accertamenti 467 persone e in 7 hanno ricevuto una multa, nessuno è stato invece denunciato. Anche domenica su 79 locali controllati, nessuna sanzione.

Infine, a Pasquetta (5 aprile) le persone controllate risultano essere 509, mentre a ricevere un verbale sono state in 19. Su 89 esercizi commerciali controllati ancora una volta nessuno è stato multato.