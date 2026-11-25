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Non voltarsi dall’altra parte, non considerare la violenza una questione privata e non lasciare sole le donne che trovano il coraggio di chiedere aiuto. È il messaggio che l’Arma dei Carabinieri rilancia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata oggi, mercoledì 25 novembre, con una serie di iniziative di sensibilizzazione e un impegno quotidiano sul fronte della prevenzione e del contrasto agli abusi.

Violenza sulle donne, due stanze protette nelle caserme di Lecco e Merate

Anche nel Lecchese la ricorrenza è stata accompagnata da un gesto simbolico: gli edifici che ospitano il Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco e la Compagnia di Merate sono stati illuminati di arancione, aderendo alla campagna internazionale «Orange the World», promossa dalle Nazioni Unite. Un colore che richiama la necessità di costruire un futuro libero dalla violenza e dalle discriminazioni e che, soprattutto, vuole rappresentare un segnale di vicinanza alle vittime.

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Ma dietro l’illuminazione delle caserme c’è un’attività che prosegue durante tutto l’anno. Nella provincia di Lecco sono infatti operative dal 2017 due «Stanze tutte per sé», una nella caserma del capoluogo e l’altra a Merate. Si tratta di ambienti riservati, realizzati in collaborazione con Soroptimist International d’Italia, pensati per accogliere le donne che hanno subito violenze in un contesto protetto, lontano dalla formalità degli uffici e in grado di favorire un racconto delicato e spesso difficile.

Il progetto si inserisce in una rete nazionale che conta oggi oltre 200 spazi allestiti nelle caserme dell’Arma, con dotazioni tecnologiche specifiche per l’ascolto e la raccolta delle testimonianze. A questa possibilità si affianca anche «Una stanza tutta per sé… portatile», un kit con computer e microtelecamera che permette di effettuare registrazioni audio e video delle denunce e delle audizioni anche quando non è disponibile un locale appositamente attrezzato.

Il primo punto di riferimento resta comunque la Stazione dei Carabinieri. Una presenza capillare che, come sottolinea l’Arma, non deve essere considerata soltanto il luogo in cui formalizzare una denuncia, ma anche uno spazio al quale rivolgersi quando si hanno dubbi o preoccupazioni per una persona che potrebbe trovarsi in una situazione di pericolo. Non è necessario essere direttamente coinvolti: anche un familiare, un vicino di casa o un conoscente può segnalare ciò che ha visto o sentito.

È proprio su questo aspetto che si concentra la campagna di comunicazione nazionale di quest’anno, costruita attorno a un invito preciso: «Non voltarsi dall’altra parte». I video e i contenuti diffusi sui canali social dell’Arma vogliono raggiungere non soltanto le vittime, ma anche chi assiste a episodi di violenza o ne percepisce i segnali senza intervenire. Sentire urla provenire dall’appartamento accanto, notare lividi, accorgersi di un controllo costante o di una gelosia che diventa ossessiva non sono circostanze da liquidare come fatti privati. Il silenzio e l’indifferenza rischiano di lasciare chi subisce abusi ancora più isolato.

Tra i campanelli d’allarme da non sottovalutare ci sono proprio il controllo ossessivo, la svalutazione continua, la gelosia patologica e le limitazioni della libertà personale. Comportamenti che possono precedere manifestazioni ancora più gravi di violenza psicologica o fisica. Per questo l’Arma invita la rete sociale a diventare una presenza attenta e attiva, capace di ascoltare senza giudicare e di incoraggiare chi è in difficoltà a rivolgersi tempestivamente alle istituzioni e ai centri specializzati.

L’attenzione dei Carabinieri si concentra in particolare sui cosiddetti «reati spia»: atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali, condotte che possono anticipare situazioni di maggiore pericolo. I dati nazionali del Codice Rosso restituiscono le dimensioni dell’attività: nel 2025 i delitti perseguiti dall’Arma sono stati 62.361, rispetto ai 63.687 del 2024. Nei primi nove mesi del 2026 sono invece 44.120. Sul fronte repressivo, gli arresti sono passati dai 9.499 del 2024 agli 8.972 del 2025, mentre tra gennaio e settembre di quest’anno ne sono stati eseguiti 7.598.

Accanto all’attività delle pattuglie e delle Stazioni territoriali opera una struttura specializzata. All’interno del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. è attiva la Sezione Vittime Vulnerabili, che analizza le condotte criminali, valuta i fattori di rischio e contribuisce a definire le strategie di prevenzione e contrasto. Da dodici anni è inoltre operativa la Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, composta da marescialli e brigadieri qualificati che affiancano i comandi territoriali nella gestione dei casi più delicati. La formazione degli operatori viene approfondita anche attraverso collaborazioni con il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, per migliorare l’approccio alle vittime fin dal primo contatto e durante il percorso di denuncia.

L’impegno passa anche dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni, attraverso incontri nelle scuole dedicati alla parità, al rispetto e alla valorizzazione della persona. Tra gli strumenti messi a disposizione dei cittadini c’è inoltre il «Violenzametro», consultabile sul portale www.carabinieri.it: un test anonimo di autovalutazione che aiuta a riconoscere e misurare il livello di violenza all’interno di una relazione di coppia.

Tra le iniziative nazionali figura infine «Mobile Angel», progetto avviato nel 2019 insieme a Soroptimist International d’Italia. Prevede, nei casi individuati con l’autorità giudiziaria e con il consenso della vittima, la consegna di uno smartwatch in grado di inviare richieste di aiuto alle centrali operative dei Carabinieri e di localizzare chi lo indossa.

Un insieme di strumenti che, a partire anche dalle due stanze protette di Lecco e Merate, punta a rendere più accessibile la richiesta di aiuto e a intervenire prima che le situazioni di abuso degenerino. Perché una donna non debba trovare il coraggio di denunciare per poi ritrovarsi sola e perché chi le sta intorno impari a riconoscere i segnali, senza aspettare che sia troppo tardi.