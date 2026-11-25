Tra Lecco e Merate, 17 vittime hanno meno di 16 anni. I dati dell'Asst diffusi il 25 novembre: «Servono almeno cinque anni per una stima attendibile».

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La violenza sulle donne continua a lasciare un segno sempre più evidente nei Pronto soccorso degli ospedali di Lecco e Merate. Nel 2025 i casi registrati sono stati 258, contro i 184 del 2021: 74 in più in quattro anni, con un incremento del 40,2%. E il 2026, pur considerando soltanto i primi dieci mesi, restituisce numeri che non possono essere sottovalutati: 190 donne sono arrivate all’osservazione dei servizi sanitari con un’indicazione di violenza, 121 a Lecco e 69 a Merate.

Violenza sulle donne, 190 vittime al Pronto soccorso tra Lecco e Merate

È il quadro emerso oggi, mercoledì 25 novembre 2026, dall’analisi dei dati diffusi dall’Asst di Lecco in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una fotografia che ripercorre l’andamento del fenomeno negli ultimi anni e mette in luce alcuni aspetti particolarmente delicati, a partire dalla crescita dei casi e dalla presenza di vittime sempre più giovani.

La serie storica mostra un aumento progressivo: dai 184 casi del 2021 si è passati ai 189 del 2022, ai 216 del 2023 e ai 211 del 2024, fino al picco di 258 registrato nel 2025. A crescere non è soltanto il numero assoluto delle segnalazioni. Anche il rapporto con gli accessi complessivi ai Pronto soccorso conferma la tendenza: si è passati da 26,3 casi ogni 10mila accessi nel 2021 a 36,9 nel 2025. Nei primi dieci mesi del 2026 l’indicatore si è attestato a 32,6.

Lecco concentra la quota maggiore degli episodi. Nel 2025 sono stati 156, rispetto ai 102 registrati a Merate. Nei primi dieci mesi di quest’anno le cifre sono rispettivamente 121 e 69. Tra gli elementi che meritano particolare attenzione c’è anche quello relativo alle minorenni sotto i 16 anni: 17 i casi rilevati nel 2025, altrettanti già tra gennaio e ottobre 2026. Un dato che, in assenza di una serie storica precedente disponibile, non consente confronti sul lungo periodo, ma che richiama l’attenzione sulla necessità di intercettare la violenza anche nelle fasce più giovani.

Un altro aspetto riguarda la provenienza delle donne accolte: la percentuale di vittime non italiane è passata dal 16,8% del 2021 al 22,9% del 2025, arrivando al 29,5% nei primi dieci mesi del 2026.

A invitare alla prudenza nell’interpretazione dei numeri è Gianpaolo Schiavo, medico del Pronto soccorso dell’ospedale «Alessandro Manzoni» di Lecco e referente antiviolenza donne. Il calo rispetto al picco del 2025, sottolinea, non deve essere letto come un’inversione di tendenza: « Non deve trarci in inganno il flesso registrato nei casi di violenza giunti all’osservazione del Pronto Soccorso, i numeri rappresentano dei casi di questi primi dieci mesi del 2026. Trattandosi di un fenomeno culturale soggetto a molteplici variabili, per valutarne correttamente l’andamento occorre un orizzonte temporale più ampio: servono almeno cinque anni per avere una stima attendibile. Costante è invece la fenomenologia del problema trasversale nelle varie classi sociali la maggioranza ad opera di congiunti e per di più con legami d’amore o di affetto, in maggioranza italiani o europei”.

Parole che riportano l’attenzione anche sulla natura della violenza: un fenomeno che attraversa ogni ambiente sociale e che, nella maggior parte dei casi, si consuma all’interno di relazioni familiari o affettive. I numeri dei Pronto soccorso raccontano soltanto una parte della realtà, quella che arriva all’osservazione sanitaria, ma restituiscono comunque la dimensione di un problema che continua a interrogare il territorio.