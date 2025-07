polizia

Gli aggressori, già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furti e rapine, erano arrivati a Sondrio in treno da Lecco.

Svolta lecchese nelle indagini su una brutale rapina avvenuta ad Albosaggia, in Valtellina.

Violenta rapina in Valtellina: arresti a Lecco

Sono infatti in corso oggi, martedì 22 luglio 2025, due arresti con custodia cautelare in carcere e cinque perquisizioni da parte della Polizia di Stato di Sondrio.

I provvedimenti sono stati eseguiti in provincia di Lecco e riguardano cinque giovani, tra cui tre minorenni di seconda generazione, ritenuti responsabili di una violenta rapina avvenuta lo scorso febbraio ai danni di un coetaneo nei pressi di una discoteca ad Albosaggia.

Gli aggressori, già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi di furti e rapine, erano arrivati a Sondrio in treno da Lecco. Come riportano i colleghi di Primalavaltellina.it Dopo aver passato la serata in un locale, hanno assalito la vittima coprendosi il volto con passamontagna e minacciandola con un coltello.

Si sono fatti consegnare i soldi, un giubbotto di valore e un berretto. Prima di darsi alla fuga, hanno costretto il minore a seguirli per un tratto, impedendogli così di chiedere subito aiuto alla Polizia.