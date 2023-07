Vigli del fuoco, notte movimentata nel lecchese

Vigili del fuoco, notte movimentata nel lecchese. Sono stati quattro in totale gli interventi che hanno tenuto impegnati i pompieri, con le squadre di Lecco e Merate, tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio 2023.

La prima richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 21 di sabato per un camper coinvolto da un incendio lungo la Ss36, all’altezza della località Bione a Lecco. Sul posto sono intervenute un’autopompa e un’autobotte della centrale che hanno provveduto a domare il principio di incendio avvenuto a bordo del mezzo.

Alle 2 di domenica, invece, una squadra dei Vigili del fuoco meratesi è intervenuta a Lomagna, in via del Mulino, per il ribaltamento di un autocarro. Una volta estratto l’autista dal veicolo, che poi è stato preso in carico dal personale sanitario giunto sul posto, i pompieri, supportati da un’autogru arrivata da Milano hanno provveduto a recuperare il bilico.

Altro intervento quattro ore più tardi, intorno alle 6 in via Filanda a Lecco. Il comando dei Vigili del fuoco ha inviato un’autopompa in supporto al personale Areu per un’autovettura incidentata con principio di incendio.

Infine, intorno alle 7 il distaccamento di Valmadrera è intervenuto, nello stesso paese, in via Piedimonte per soccorrere una persona anziana rimasta bloccata in ascensore.