Vicesindaco positivo al Covid, sindaco in quarantena. Il vicesindaco di Montevecchia Edoardo Sala è positivo al Covid. A darne notizia è stato proprio il Comune, che ha inoltre precisato come il sindaco Franco Carminati, a sua volta, si sia messo in isolamento domiciliare in via precauzionale.

Quello di Edoardo Sala, giovane vicesindaco di Montevecchia, è il primo caso di Coronavirus tra gli assessori dei Comuni del Meratese. “Il nostro vicesindaco Edoardo Sala è risultato positivo al tampone per il coronavirus – si legge nella nota diffusa dal Comune – Sta bene e sembra in buona forma. Per questo motivo stiamo attuando alcune forme di cautela: il sindaco è in isolamento preventivo fino al 22 ottobre; domani sarà effettuata la sanificazione del Municipio; sarà ulteriormente rafforzato il lavoro da remoto per i dipendenti comunali; ricordiamo che l’accesso al Comune è possibile solo su appuntamento”.