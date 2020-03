Via l’insegna Auchan, il centro commerciale cambia pelle FOTO

Il tessuto commerciale meratese sta vivendo una svolta storica: dall’area in fregio a via Bergamo, infatti, è stata smontata l’insegna Auchan che a sua volta aveva sostituito, nei primi anni 2000, quella storica della Città Mercato.

Merate, addio Auchan

Il centro commerciale dei meratesi, in virtù dell’acquisto del colosso francese avvenuto nei mesi scorsi, dal 7 marzo vivrà la sua «terza vita» sotto il marchio Conad (il complesso si chiamerà però Adda Center). La trattativa, che ha traghettato i 170 dipendenti dell’ipermercato di Merate da una società all’altra, non è stata una passeggiata, ma è stata infine condotta in porto grazie alla buona volontà delle parti. L’ipermercato ha chiuso i battenti all’ora di pranzo di sabato scorso e riaprirà alle 9 di sabato 7 marzo: proprio in queste ore è in corso l’attività di smontaggio dell’insegna Auchan, che lascerà spazio a quella nuova. La galleria risulta invece ancora accessibile.