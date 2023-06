Schianto in auto a Verderio, senza scampo Andrea Mastropaolo, 29 anni

Ancora sangue sulle strade lecchesi: nella serata di oggi, lunedì 5 giugno 2023 è morto un 29enne vittima di un tragico incidente stradale. Al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto la dinamica del sinistro avvenuto intorno alle 20.30 a Verderio, in via per Cornate. A perdere la vita mentre tornava da Busnago è stato è stato Andrea Mastropaolo, originario di Merate.

Verderio, tragico incidente stradale: morto un 29enne

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava percorrendo l'arteria che collega il paese lecchese con quello brianzolo a bordo della propria auto quando ha perso il controllo del mezzo.

L'incidente è avvenuto lungo il rettilineo: l'auto è carambolata nella corsia di marcia opposta a quella che stava percorrendo il 29enne e poi si è schiantata contro la recinzione di un'abitazione sfondandola.

Un urto terrificante che ha richiamato in strada i residenti che hanno immediatamente chiesto aiuto. Sul posto la Centrale Operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità l'ambulanza con a bordo i soccorritori della Croce Bianca di Merate e l'automedica con gli uomini del 118.

Sul posto sono intervenutI anche i Vigili del fuoco i Carabinieri. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico ma nonostante lo spiegamento di forze per Andrea Mastropaolo non c'è stato nulla da fare e ai medici non è rimasto che constatare il decesso del giovane.