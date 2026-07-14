Intervento nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026. Sul posto squadre da Lecco e Merate: le fiamme sono state domate con schiuma estinguente.

Momenti di apprensione nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026, a Verderio, dove un incendio è divampato a bordo di un macchinario all’interno di un’azienda del territorio. L’allarme ha fatto scattare il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente raggiunto il luogo dell’emergenza per evitare che il rogo potesse estendersi alla struttura.

Verderio, a fuoco un macchinario aziendale: pompieri in azione

Per fronteggiare l’incendio è stata mobilitata una consistente macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’autobotte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, oltre a un’autopompa serbatoio (APS) e a un’ulteriore autobotte provenienti dal distaccamento volontario di Merate.

L’incendio è stato prontamente circoscritto grazie all’impiego di schiuma estinguente, una soluzione particolarmente efficace per questo tipo di roghi. Le operazioni hanno consentito di mettere in sicurezza il macchinario e l’area interessata, scongiurando conseguenze più gravi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è attualmente sotto controllo e prosegue con le operazioni di bonifica e verifica delle condizioni di sicurezza. Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato l’incendio né risultano segnalate persone coinvolte.