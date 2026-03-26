Il forte vento che ha colpito la provincia di Lecco nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, ha causato numerosi disagi e situazioni di pericolo, richiedendo un intenso lavoro da parte dei Vigili del Fuoco.

Vento nel Lecchese: oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco, chiusa la Provinciale 72 a Dorio

In particolare al momento, la Provinciale 72 risulta chiusa nel centro di Dorio a causa della caduta di tegole dai tetti degli edifici. Per la viabilità è stato indicato l’utilizzo della Strada Statale 36 come percorso alternativo.

Il bilancio degli interventi è significativo: i Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono stati impegnati su tutto il territorio provinciale con oltre 40 richieste di soccorso. Le operazioni hanno riguardato principalmente il taglio di piante pericolanti, la messa in sicurezza di tetti scoperchiati, la rimozione di elementi a rischio caduta e il recupero di imbarcazioni finite alla deriva a causa del vento.

Le squadre operative, provenienti sia dal Comando Provinciale sia dai distaccamenti volontari di Merate, Bellano e Valmadrera, sono intervenute anche in diverse emergenze rilevanti. Tra queste, un incidente stradale a Paderno d’Adda, un incendio tetto a Nibionno e un soccorso a persona nei boschi della Valle del Curone. L’uomo è putroppo deceduto.

Non solo: l’autoscala del Comando provinciale è stata inviata anche in supporto ai colleghi della provincia di Como per un ulteriore incendio.

La situazione resta sotto monitoraggio, mentre le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza negli spostamenti e a evitare aree con possibili rischi legati al maltempo.

Raffiche in tutta la Lombardia

Vento non solo in provincia di Lecco: i Vigili del Fuoco della Lombardia sono impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso. Nell’ultimo aggiornamento, il totale degli interventi legati al maltempo è pari a 299.

Complessivamente, dalla mezzanotte di oggi, i Vigili del Fuoco della Lombardia hanno effettuato 485 interventi, comprendenti sia le operazioni legate al maltempo sia gli interventi ordinari. Le squadre sono ancora operative su tutto il territorio regionale per far fronte alle richieste di soccorso e garantire la sicurezza della popolazione.