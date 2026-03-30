Roghi in diverse province, numerosi interventi tra spegnimenti e bonifiche: impegnati Vigili del Fuoco e volontari AIB

Ieri ,domenica 29 marzo 2026 è stata una giornata particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi boschivi in Lombardia, complice il vento forte che ha favorito la propagazione delle fiamme in diverse aree del territorio regionale. Numerosi roghi hanno interessato più province, richiedendo un intenso lavoro di coordinamento e intervento da parte delle squadre di emergenza.

Vento forte e incendi boschivi: giornata critica in Lombardia, colpito anche il Lecchese

Le operazioni sono state gestite dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR) di Curno, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco e dei volontari AIB, intervenuti su più fronti per contenere e spegnere gli incendi.

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Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato diverse località. Ad Ardesio, in provincia di Bergamo, l’incendio è stato completamente spento, così come a Dosso del Liro, nel Comasco, dove le fiamme hanno interessato sia l’area sopra la strada sia quella sottostante. In altri territori, invece, le operazioni sono proseguite con la fase di bonifica: è il caso di Alzate Brianza e Asso, in provincia di Como, oltre che di Somma Lombardo, nel Varesotto, dove si è intervenuti sia nella località Coarezza sia in via Cristoforo Colombo. Attività di bonifica anche a Colle Brianza, nel Lecchese, una delle aree coinvolte, così come a Caronno Pertusella e Castel Seprio, entrambe in provincia di Varese.

Nonostante l’estensione degli incendi, non si registrano particolari criticità per la popolazione. Tuttavia, in molte aree si è reso necessario proseguire con le attività di messa in sicurezza per escludere la presenza di focolai residui e prevenire possibili riattivazioni, soprattutto alla luce delle condizioni meteo ancora favorevoli alla diffusione delle fiamme.

Le autorità raccomandano la massima attenzione e prudenza, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali nuovi focolai.