Momenti di grande paura ieri pomeriggio, mercoledì 24 settembre 20525, nei boschi sopra Crandola, in Valsassina. Un uomo di 67 anni, intento a raccogliere funghi, è stato sorpreso da un improvviso temporale con pioggia e grandine.
Valsassina: cercatore di funghi rischia la vita tra grandine e pioggia
Infreddolito, disorientato e incapace di tornare sui propri passi, l’uomo ha rischiato seriamente la vita. Solo grazie al tempestivo intervento dell’equipaggio dell’elicottero dei Vigili del fuoco, l’uomo è stato localizzato e recuperato con il verricello, evitando quella che poteva trasformarsi in una tragedia.
Scorri per vedere le foto
GUARDA LA GALLERY (3 foto)
L’intervento ha visto la collaborazione tra elisoccorritori, squadre specialistiche VVF, operatori del CNSAS e del SAGF.
Il Soccorso Alpino Lombardo ricorda che l’inizio della stagione dei funghi coincide spesso con i primi interventi di soccorso. Per ridurre i rischi è fondamentale adottare alcune precauzioni: indossare scarponi da montagna anziché stivali di gomma, evitare escursioni in solitaria e informare sempre qualcuno del proprio percorso, portare con sé un telefono carico e uno zaino con acqua, cibo, kit di primo soccorso, giacca impermeabile e torcia frontale.
Se ci si smarrisce, è essenziale non avventurarsi a caso, ma tornare indietro. “La raccolta dei funghi può essere un’attività molto gratificante, ma la sicurezza deve venire prima di tutto – sottolinea il Soccorso Alpino – in caso di emergenza, contattare immediatamente il 112.”
Le autorità raccomandano massima prudenza a chi frequenta i boschi in autunno, quando il clima può cambiare rapidamente e le condizioni diventare pericolose.