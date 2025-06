L’Amministrazione comunale di Valmadrera esprime profondo cordoglio per la perdita di Adriana Castelli Bianchi, (nella foto con la figlia Elena) scomparsa all’età di 76 anni. Figura di riferimento per la comunità, Adriana ha vissuto a lungo a Valmadrera insieme alla sua famiglia, distinguendosi per il suo impegno come insegnante (era stata maestra anche a Olginate) e, soprattutto, come instancabile promotrice dell’associazione “Garden Club Lariano”.

Valmadrera piange la scomparsa di Adriana Castelli Bianchi, storica insegnante

Per oltre 25 anni, con sede presso il centro culturale Fatebenefratelli, il Garden Club Lariano ha rappresentato un punto di riferimento per gli appassionati di botanica e giardinaggio a Valmadrera. Grazie alla dedizione di Adriana, l’associazione ha organizzato numerosi corsi di approfondimento sulla conoscenza dei fiori, concorsi per i balconi fioriti e l’attesa “Mostra della Rosa” annuale, eventi che hanno arricchito la vita culturale e sociale della città.

“Adriana è stata una collaboratrice fondamentale per la mia attività di giovane assessore alla cultura - ha ricordato l’assessore Antonio Rusconi - Donna moderna e intelligente, sapeva trasmettere il gusto del bello e dell’amore verso i fiori e la natura. È stata una presenza importante per tanti anni nella comunità di Valmadrera e sono certo che in questo momento di dolore siano in molti a condividere un sentimento di gratitudine”.

Un momento di saluto e commemorazione è fissato per domani, martedì, alle ore 10 nell’abitazione di Adriana a Santa Maria Hoè, dove familiari, amici e cittadini potranno rendere omaggio alla sua memoria.