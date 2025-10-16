Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Lecco, stanno procedendo con gli accertamenti per chiarire le cause del decesso e la dinamica dell’accaduto.

Valmadrera-Civate: ritrovato un cadavere nella zona boschiva dietro la ferrovia.

Maxi mobilitazione di Forze dell’ordine e Vigili del fuoco tra la mattinata e il pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, nella zona compresa tra Valmadrera e Civate, a ridosso della strada provinciale 583 (ex Statale 36). Secondo quanto è stato possibile apprendere, il corpo senza vita di una persona sarebbe stato individuato in un’area boschiva dietro la massicciata ferroviaria alle pendici del Monte Barro.

Mobilitati i Vigili del Fuoco e gli Uomini della Questura di Lecco , che hanno fatto base nei pressi della stazione ferroviaria di Civate , alle spalle della quale sono più volte intervenute le forze dell’ordine impegnate nella lotta al narcotraffico nei cosiddetti “boschetti della droga”.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il cadavere sarebbe stato trovato più a nord, verso Valmadrera.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sull’identità della vittima né sulle circostanze del ritrovamento.



