Pomeriggio di lavoro intenso quello di oggi, martedì 23 dicembre 2025, per i Vigili del fuoco in provincia, impegnati in due interventi per incendi di canne fumarie.

Valgreghentino e Cassago, due incendi di canne fumarie nel pomeriggio

Il primo episodio si è verificato a Valgreghentino intorno alle 15, quando la canna fumaria di una palazzina di quattro piani ha preso fuoco. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’edificio.

Le autorità locali hanno invitato la cittadinanza a evitare il passaggio nei pressi della palazzina fino al termine delle verifiche strutturali.

Circa un’ora più tardi, alle 16, un nuovo incendio ha interessato la canna fumaria di un edificio situato in via Sauro a Cassago. Sul posto stanno hanno operato l’autopompa di Merate e l’autoscala di Erba, sono intervenute per spegnere il fuoco e garantire la sicurezza dell’edificio e della zona circostante. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 18

Gli incendi di canne fumarie, seppur frequenti in questo periodo dell’anno, possono diventare pericolosi se non affrontati rapidamente, sottolineano i Vigili del fuoco, che raccomandano la massima attenzione nella manutenzione degli impianti e il rispetto delle norme antincendio.