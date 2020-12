Vaccini, ultimo atto? 50mila dosi a dicembre e 500mila… a gennaio

Andata a buon fine l’ultima gara, la tredicesima, di Regione Lombardia per i vaccini antinfluenzali, anche se si dovrà aspettare il 2021 per il “grosso” della fornitura.

Prime gare a febbraio, campagna vaccinale iniziata a ottobre, rassicurazioni che “novembre è il mese giusto”, rinvii a metà dicembre e ora dosi in arrivo a gennaio. Cinquantamila subito, 500mila nel primo mese del 2021. Si spera. Così prevede il contratto siglato con la Solstar Italia, società che si è aggiudicata il 13esimo bando di gara emesso da Aria Spa (la centrale acquisti regionale).

Un calendario che, secondo il consigliere regionale Pd Samuele Astuti, è l’ultima prova di “un fallimento conclamato”:

“Con l’ultima gara la Regione trova 50 mila vaccini antinfluenzali per metà dicembre e 500 mila forse per metà gennaio. Il fallimento è conclamato. Il 30 novembre scorso Aria ha indetto la tredicesima gara d’urgenza per recuperare le 700 mila dosi mancanti, a detta dello stesso direttore generale della Sanità, Marco Trivelli. La gara, del valore di 9 milioni di euro, è stata aggiudicata il 7 dicembre scorso a Solstar, unico operatore dei tre partecipanti ad avere almeno l’autorizzazione alla vendita dei farmaci da banco“.