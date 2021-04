Vaccini: oggi il secondo hub di massa nel Lecchese e prenotazioni per gli over 65

Nuovo passo in avanti nella campagna vaccinale contro il Covid, anzi due. Sì perchè oggi, lunedì 19 aprile 2021, apre il secondo hub di massa nel Lecchese, alla Technoprobe di Cernusco Lombardone, e aprono anche in Lombardia le prenotazioni per i vaccini per la fascia d’età tra i 65 e i 69 anni. A Cernusco i cancelli sono stati aperti alle 8.

Vaccini: oggi il secondo hub di massa nel Lecchese

A Cernusco sono stati allestiti a tempo di record gli spazi messi a disposizione dalla famiglia Crippa, proprietaria della multinazionale tecnologica protagonista in tempi di pandemia di diverse iniziative a favore della collettività. Il capannone destinato ai vaccini si estende su un’area di 1200 metri quadri ed è strutturato su due piani. Al pian terreno vengono inoculate le dosi anti Covid (sono previste 12 linee vaccinali ma inizialmente saranno 5 quelle attive), al primo invece ci sono una sala caffetteria e mensa per il personale sanitario e volontario, messe a disposizione da Technoprobe.

Il centro Meratese si aggiunge così al Palataurus di Lecco in attesa dell’apertura, lunedì prossimo del terzo hub, qello in Valsassina, nella sede della Comunità montana a Barzio.

Oggi le prenotazioni per gli over 65

Sempre oggi prendono il via anche le prenotazioni per una nuova fascia d’età, quella tra i 65 e i 69 anni.

IL VIDEO TUTORIAL SUL FUNZIONAMENTO:

Quattro le possibilità per aderire:

canale digitale: consente prenotazione attraverso web e app; canale telefonico: con prenotazione tramite call center con numero di telefono 800 894 545 canale postamat: con prenotazione recandosi direttamente all’Atm postamat, essendo sul territorio si potrà andare negli uffici postali, mettere la tessera sanitaria nei postamat ed effettuare prenotazione; canale “postini”: Poste Italiane ha 4100 postini in Lombardia dotati di smartphone che potranno aiutare chi non ha dimestichezza digitale rilasciano ricevuta da portare all’appuntamento.

Il sito istituzionale che spiega le modalità di prenotazione e la modulistica è già online: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it