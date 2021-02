Il 18 febbraio, secondo il programma aggiornato dalla Regione, dovrebbero iniziare le somministrazioni di vaccini Covid agli over 80. Prima delle inoculazioni però sarà necessario compilare gli elenchi e il calendario per la platea di circa 700mila persone, più il milione di pazienti pluripatologici inseriti nella massima priorità che saranno vaccinati dal 12 aprile.

Vaccini Covid, dalle 13 di oggi le prenotazioni per gli over 80

Dalle 13 di oggi, lunedì 15 febbraio, è possibile “candidarsi” per ricevere il vaccino anti Covid: via alla chiamata d’appello in vista dell’inizio della Fase due della campagna vaccinale. Come previsto dal piano regionale, lunedì tutti i lombardi over 80 che vogliono ricevere il vaccino potranno segnalarlo così da permettere poi alle autorità sanitarie di stilare l’agenda vaccinale in base ai gradi di priorità definiti dal Ministero e dalla Regione.

Come? Da lunedì 15 febbraio, le cittadine e i cittadini che appartengono a questa categoria possono comunicare al proprio medico o in farmacia la volontà a essere vaccinate. E’ sufficiente avere con sé la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso. In alternativa, ‘ possibile manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche attraverso il supporto di un familiare. In seguito all’adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l’appuntamento per la somministrazione.

Il numero verde

Per maggiori informazioni sarà attivo (dalle 13 di sabato 13 febbraio) il numero verde gratuito 800.89.45.45. sulla pagina dedicata del portale di Regione Lombardia www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it si potrà rimanere sempre aggiornati sulle fasi della campagna.

Raccolta adesioni

“L’avvento del vaccino – scrivono Fontana e Moratti – rappresenta per il nostro Paese una vera e propria conquista. Si tratta di uno dei più grandi programmi di vaccinazione intrapresi dal Servizio Sanitario. Regione Lombardia grazie alla collaborazione degli enti sanitari, sta lavorando a pieno ritmo per garantire la somministrazione del vaccino. Per portare a termine, quanto prima, questo importante obiettivo abbiamo messo a disposizione dei nostri cittadini un sistema di raccolta delle adesioni che ci consentirà di gestire al meglio la pianificazione degli appuntamenti e la programmazione delle dosi. Oggi più che mai – conclude la missiva – serve il contributo di tutti per affrontare, con successo, questa fase di transizione e riscossa. Più persone si vaccineranno, maggiore sarà la nostra capacità di combattere il Covid. La vostra adesione è fondamentale per la salute di tutti. Più siamo, prima vinciamo”.

Nessuna corsa

Attenzione però perchè l’ordine di iscrizione non darà diritto ad alcune priorità: non sarà una gara al primo che arriva. Raccolte le adesioni, saranno le autorità sanitarie a compilare un’agenda vaccinale sulla base del grado di priorità di ogni singolo paziente e a comunicare data, orario e luogo per la vaccinazione.

Le categorie di priorità

Conclusa la fase dedicata agli over 80, cosa succederà? In base al Piano Nazionale presentato ieri in Conferenza Stato-Regioni dopo personale sanitario, ospiti delle RSA e over 80 si individuano 6 categorie di priorità:

Categoria 1 : Le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d’organo pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevate di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19, a partire dal 16 anni di età: 2.083.609 persone

: Le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d’organo pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevate di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19, a partire dal 16 anni di età: 2.083.609 persone Categoria 2 : Le persone di età compresa tra 75 e 79 anni: 2.644.013 persone

: Le persone di età compresa tra 75 e 79 anni: 2.644.013 persone Categoria 3: Le persone di età compresa tra i 70 e i 74 anni: 3.324.360

Le persone di età compresa tra i 70 e i 74 anni: 3.324.360 Categoria 4 : Le persone con aumentato rischio clinico se infettate da SARS-CoV-2 a partire dai 16 anni di età fino ai 69 anni di età”: 5.845.447 persone

: Le persone con aumentato rischio clinico se infettate da SARS-CoV-2 a partire dai 16 anni di età fino ai 69 anni di età”: 5.845.447 persone Categoria 5: Le persone di età compresa tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico: 11.901.855 persone

Le persone di età compresa tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico: 11.901.855 persone Categoria 6: Le persone di età compresa tra i 18 e 54 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico: 29.051.793 persone.

Il vaccino AstraZeneca sarà somministrato, salvo ulteriori decisione da parte dell’Aifa, solo agli appartenenti alla Categoria 6, con priorità al personale docente e universitario, delle forze armate e di Polizia, chi si trova in “setting di rischio” come penitenziari e luoghi di comunità e il personale di altri servizi essenziali.

La Categoria 1

Un focus sulla Categoria 1: cosa intende per “persone estremamene vulnerabili”? Nel Piano Nazionale si entra più nel dettaglio, specificando che sono le persone che presentano le seguenti patologie: