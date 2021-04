Vaccini ai fragili in Lombardia: prenotazioni partite, ma mancano i form per i medici di base: problemi nel Lecchese. Oggi, 9 aprile 2021, si sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini estremamente fragili in Lombardia. I cittadini appartenenti alle categorie dei soggetti fragili possono prenotare la vaccinazione sulla piattaforma online dedicata https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/, chiamando il numero verde 800.894.545, recandosi allo sportello automatico Postamat oppure rivolgendosi anche al postino.

Vaccini ai fragili in Lombardia: primi problemi, molti cronici e caregiver slittano

Ma c’è subito uno scoglio. Molte le segnalazioni circa l’impossibilità di iscrivere i propri parenti, seppure ne avessero diritto e rientrassero nei parametri delle patologie riconosciute dalle Raccomandazioni ad Interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Vediamo dunque, passo per passo, come effettuare l’iscrizione e cerchiamo di capire cosa non sta funzionando.

Le Ats stanno indicando una nuova data per coloro che sono rimasti esclusi nonostante ne avessero diritto. Il motivo? Mancava il form con cui i medici di base potessero comunicare la lista dei loro fragili.

Le prime problematiche riscontrate: l’esempio di Lecco

Diversi lettori, già alla vigilia dell’apertura delle iscrizioni, ci hanno segnalato dei problemi logistici di non poco conto. Dopo aver letto di questa opportunità si sono rivolti al proprio medico curante per sincerarsi di rientrare nelle categorie di diritto, riconoscendosi nelle patologie indicate.

Tutti i medici di base interpellati in provincia di Lecco hanno confermato ai pazienti di “avere le mani legate”. I dottori hanno infatti confermato che nei giorni scorsi Ats ha provveduto a chiedere loro di segnalare i pazienti fragili, ma non è stato messo a disposizione alcun form per inviare ufficialmente la lista.

Pazienti fragili aventi diritto rimbalzati dal sistema

Stamane quindi, con le iscrizioni aperte ufficialmente, molte persone che rientrano nella tabella di patologie individuate dalle Raccomandazioni ad Interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 hanno provato ad iscriversi, venendo però rimbalzate dal sistema. Il messaggio comparso blocca l’iscrizione dicendo che la persona che sta tentando di effettuare l’iscrizione non rientra negli aventi diritto.

Parliamo di persone diabetiche, con gravi compromissioni respiratorie e afflitte da una serie di patologie, invece, riconosciute sia dai medici di base che dalle linee guida. Il problema è che per il sistema non esistono: perché i loro medici non hanno avuto modo di segnalarli al sistema.

Nessuna risposta dal Vax Manager

Dopo una serie di segnalazioni abbiamo quindi tentato di contattare il Vax Manager e i centralini preposti di Ats Brianza, essendo tutti casi certificati corrispondenti a quei territori. I due numeri di cellulare indicati risultano “momentaneamente irraggiungibili“.