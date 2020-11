Vaccinazioni antinfluenzali in provincia di Lecco: i medici di base riceveranno le dosi entro il 20 per gli over 65. Lo ha reso noto il presidente della Provincia Claudio Usuelli che ieri ha partecipato a una riunione con l’assessore di Regione Lombardia Giulio Gallera. All’incontro hanno partecipato le ATS della Lombardia, i rappresentanti di Anci, per il Lecchese Guido Agostoni, i Sindaci dei Comuni Capoluogo, i Presidenti di Provincia, il lo stesso Usuelli in qualità di Presidente del Consiglio di Rappresentanza di ATS Brianza. Presente anche Alessandra Hofmann in qualità di membro del Consiglio di Rappresentanza di ATS Brianza.

Durante il summit le ATS hanno comunicato la situazione in merito ai vaccini antinfluenzali. “Per quanto concerne l’ATS di nostra competenza i dati sono molto incoraggianti – sottolinea Usuelli – Ha aderito alla campagna antinfluenzale il 99% dei Medici di Medicina Generale e il 40% dei Pediatri (50 su 136). Il Dott. Casazza ha elogiato i Sindaci della Provincia di Lecco per il supporto ed il lavoro svolto al fine del reperimento di spazi ove inoculare il vaccino”.

Il 65% delle vaccinazioni verrà effettuata presso spazi comunali e/o di altri Enti mentre l 35% delle vaccinazioni verrà effettuata presso l’ambulatorio del Medico.

“Per quanto concerne i vaccini ad oggi sono stati distribuiti 5300 dosi alle RSA, 37.000 dosi ai Medici di Medicina Generale per la somministrazione ai malati cronici” .

A partire dal 18 novembre 2020 i Medici di Medicina Generale potranno ordinare presso le Farmacie i vaccini che riceveranno entro il 20 novembre da somministrare agli Over 65. Al termine della campagna antinfluenzale le persone comprese nella fascia di età tra i 60 e 64 anni potranno accedere alla vaccinazione direttamente presso le ASST di competenza.