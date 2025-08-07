brivio

Sconterà una condanna a 3 anni e 5 mesi di reclusione.

Si è recata dai Carabinieri per denunciare lo smarrimento di alcuni documenti personali, ma è finita in manette. È quanto reso noto oggi, giovedì 7 agosto 2025, dalla Compagnia dei Carabinieri di Merate. I militari della stazione di Brivio hanno infatti arrestato una cittadina italiana di 58 anni, residente in Spagna, su cui pendeva una condanna definitiva per diversi reati commessi in Lombardia tra il 2005 e il 2011.

Va dai Carabinieri per denunciare lo smarrimento di documenti, viene arrestata per truffa

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei Carabinieri e dai successivi riscontri dell'autorità giudiziaria, la donna era responsabile di numerose truffe di grande entità: fingendosi intermediaria in pratiche legate a procedure fallimentari, era riuscita a ottenere ingenti somme di denaro da imprenditori convinti di concludere affari redditizi.

In realtà, è emerso che la donna non aveva alcun diritto di incassare gli anticipi relativi a quelle presunte vendite, molte delle quali del tutto inesistenti. Durante il procedimento giudiziario, la donna aveva lasciato l’Italia per rifugiarsi in Spagna.

Il suo ritorno in Italia è avvenuto ieri sera, quando si è presentata alla stazione dei Carabinieri di Brivio per denunciare lo smarrimento di alcuni documenti. Alcuni militari presenti, che avevano preso parte alle indagini a suo carico anni prima, l’hanno riconosciuta e si sono ricordati dell’ordine di esecuzione della pena emesso dal Tribunale di Lecco.

A quel punto, i Carabinieri hanno eseguito l’arresto e condotto la donna in carcere,