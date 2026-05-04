Durante l’intervento un Carabiniere è rimasto ferito e ha dovuto ricevere cure mediche

Notte movimentata tra il 23 e il 24 aprile 2026 lungo la tratta ferroviaria Milano Porta Garibaldi–Lecco, dove un uomo di 36 anni, peruviano e residente a Busto Arsizio, ha creato disordini a bordo di un treno.

Secondo quanto ricostruito, il passeggero si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol e stava disturbando gli altri viaggiatori. La situazione ha portato a una segnalazione al 112.

Ubriaco molesta i passeggeri sul treno Milano Lecco e aggredisce i militari: arrestato

L’uomo è stato fatto scendere alla stazione di Arcore, ma poco dopo avrebbe tentato di risalire su un altro treno in transito. A quel punto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Monza, con il supporto della Stazione di Arcore.

All’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha reagito con violenza, dando vita a una colluttazione e tentando anche di gettarsi sui binari. I militari sono riusciti a bloccarlo evitando conseguenze peggiori per tutti.

Durante l’intervento un Carabiniere è rimasto ferito e ha dovuto ricevere cure mediche. Il 36enne, invece, è stato portato all’Ospedale di Vimercate per accertamenti legati al forte stato di agitazione, ed è stato dimesso poco dopo.

Dopo l’arresto è stato posto ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Successivamente, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto per lui l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria nel luogo di residenza.